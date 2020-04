Beperk de eindejaarsexamens tot de echt belangrijke vakken en kort de traditionele examenperiode van drie of vier weken in juni in tot maximaal twee weken. Dat zegt Dirk Van Damme, onderwijsexpert bij de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), in een nieuwe nota over de heropening van de scholen na het coronavirus.

In het document geeft van Damme verschillende adviezen. Zo raadt hij, net als Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, aan om als eerste de lagere scholen te heropenen omdat daar het risico het kleinst is.

De scholen moeten daarbij uiteraard alle nodige maatregelen nemen om persoonlijke hygiëne en sociale afstand tussen de kinderen te waarborgen. Idealiter stellen ze daarvoor een 'gezondheids- en sanitairmanager' aan, zegt Van Damme. De infrastructuur, het meubilair en de uitrusting na elke les reinigen en desinfecteren, is verplicht. Speciale aandacht moet gaan naar het luchten van de klaslokalen, en scholen kunnen overwegen om lessen buiten te organiseren.

Een ander advies is om de leerkrachten te testen voor de scholen opnieuw open gaan en ook hun temperatuur op te nemen voordat ze dagelijks de school betreden. Dat geldt ook voor de leerlingen. Het dragen van een mondmasker moet worden aangemoedigd, maar is niet verplicht.

Van Damme raadt daarnaast aan om de eindejaarsexamens te beperken tot de echt belangrijke vakken, en tot die onderdelen die zinvol zijn om beslissingen te nemen over de voortgang van de student in zijn of haar educatief traject. De traditionele drie of vier weken van examens en beraadslagingen in juni kunnen best samengebald worden in maximaal twee weken.

Ook denkt de onderwijsexpert aan activiteiten om te compenseren op het einde van het schooljaar, of in de zomer. Studenten zouden ook niet wettelijk verplicht moeten worden om ten allen tijde op school aanwezig te zijn.

Van Damme pleit er ook voor om niet zomaar de de draad terug op te pikken. 'Toen de lessen waren opgeschort, hebben veel scholen fantastisch werk geleverd door over te schakelen naar verschillende combinaties van e-learning, thuisonderwijs en online bijles. De lessen die uit deze praktijkervaring zijn geleerd, mogen niet worden vergeten (...) Scholen zouden niet automatisch weer moeten overschakelen op het 'oude normaal' van face-to-face onderwijs, maar moeten manieren onderzoeken waarop innovatieve onderwijs- en leeromgevingen op een slimme manier kunnen worden geïntegreerd in het onderwijs. Er moeten gepersonaliseerde benaderingen worden ontwikkeld om individuele studenten zo goed mogelijk van dienst te zijn.'

