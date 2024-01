Wedstrijd: win een workshop voorlezen voor uw school

U wilt uw leerlingen dolgraag voorlezen maar weet niet hoe daaraan te beginnen? Knack en de KANTL geven vijf workshops voorleeskunst weg aan scholen in Vlaanderen en Brussel.

Vlaamse kinderen en jongeren houden niet alleen niet van lezen, ze zijn er doorgaans ook niet goed meer in. De meesten lezen amper nog boeken, hun leesvaardigheid gaat achteruit en ze scoren niet al te best op het vlak van begrijpend lezen. Heel wat leerkrachten worden daar een beetje wanhopig van. Wat ze ook proberen, ze krijgen hun klas maar niet aan het lezen.

‘Ik wil elke dag een kwartier met mijn leerlingen lezen. Maar zodra ik zeg dat ze hun boek moeten nemen, zie ik de tegenzin al op hun gezicht – welk boek we ook lezen’, zegt leerkracht Lieselotte Theunyck, een van de leden van De Leraarskamer van Knack. ‘Ik moet ze constant terechtwijzen: “Niet rondkijken! Hou je ogen op je boek gericht!” Eigenlijk dwing ik die kinderen om iets te doen waar ze een hekel aan hebben. Daarbij zou ik wel wat hulp kunnen gebruiken.’

Om leerlingen taalvaardiger te maken en hun vooroordelen over boeken en lezen weg te nemen, kan het helpen om verhalen voor te lezen. Alleen klinkt dat eenvoudiger dan het in de praktijk is. Welke intonatie gebruik je best? Kun je om het even welke tekst voorlezen? En hoe zorg je ervoor dat je leerlingen ook echt luisteren? Veel leerkrachten willen wel voorlezen, maar weten simpelweg niet hoe ze eraan moeten beginnen.

Daarom organiseert de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) in Vlaamse en Brusselse scholen workshops om leerkrachten vol vertrouwen te leren voorlezen. Voorleeskunstenares Evi Rosiers is de docente van dienst. Zij geeft niet alleen praktische tips die meteen in de klas kunnen worden gebruikt, ze laat de deelnemers ook met verschillende stijlen en aanpakken experimenteren. Zo tovert ze elk leerkrachtenteam in een mum van tijd om tot geweldige voorlezers. ‘Wie elke dag voor de klas staat, beschikt meestal over alle kwaliteiten die nodig zijn om een echte voorleeskunstenaar te kunnen worden’, zegt Rosiers.

Wilt u Evi Rosiers graag naar uw school halen?

Stuur dan vóór 7 februari een e-mail naar onderwijs@knack.be waarin u motiveert waarom net uw school nood heeft aan een voorleesworkshop. De vijf winnaars worden in de loop van februari persoonlijk op de hoogte gebracht.

Praktisch: