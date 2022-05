Tienduizend leerkrachten betogen in Luik

Ongeveer tienduizend leerkrachten zijn donderdag op straat gekomen in Luik. Ze vragen een ander schoolbeleid van de Federatie Wallonië-Brussel.

De betogers zijn niet te vinden voor het “Pacte pour un enseignement d’excellence” (Pact voor een uitmuntend onderwijs). Ze hekelen de opeenvolging van hervormingen die aan de school werden opgelegd, het grote aantal leerlingen per klas, het vele administratieve werk en een nieuwe procedure voor de evaluatie van leerkrachten, waaraan de regering werkt. Ook benadrukken ze dat er een gebrek aan middelen is.

Het is al de derde keer dit jaar dat de leerkrachten in Wallonië betogen. Donderdag zijn er volgens de politie 10.000 betogers, terwijl de vakbonden spreken over 15.000 deelnemers. Gewapend met spandoeken vertrokken ze aan het station van Luik-Guillemins en trokken door de stad.

De demonstratie eindigt op de Place Saint-Léonard met een reeks toespraken van vakbondsvertegenwoordigers. Om 15 uur zal een delegatie ontvangen worden door minister van Onderwijs Caroline Désir (PS) en andere leden van de regering.