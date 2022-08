Scholen starten samenwerking met academies

Vanaf 1 september starten 84 Vlaamse scholen voor drie jaar lang een samenwerking met een academie. Dat kan onder meer het kunst- en cultuuronderwijs in de scholen opkrikken, meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vandaag.

Scholen en academies liggen vaak vlakbij elkaar of delen dezelfde gebouwen, maar van samenwerken is niet altijd sprake. Daarom stimuleert Vlaanderen via het programma “Kunstkuur” scholen van het basis-, secundair en hoger onderwijs de handen in elkaar te slaan met instellingen van het deeltijds kunstonderwijs.

Volgens minister Weyts kan dankzij die samenwerking het kunst- en cultuuronderwijs op school naar een nog hoger niveau worden getild, kunnen de academies hun voordeel doen met de expertise van de schoolteams en krijgen leerlingen lessen die creatiever en verrassender zijn.

Kinderen en jongeren met artistiek talent kunnen ook sneller de weg vinden naar een academie, ook als ze uit een kansarm gezin komen en minder makkelijk in contact komen met het deeltijds kunstonderwijs.