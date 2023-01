Scholen mogen regelgeving loslaten om lerarentekort aan te pakken

216 Vlaamse scholen krijgen de kans om de bestaande regelgeving even terzijde te schuiven en te experimenteren met nieuwe formules om leraren aan te trekken. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maandag aangekondigd.

127 basisscholen en 89 scholen in het secundaire onderwijs gaan in zogenaamde ‘proeftuinen’ nieuwe ideeën uitproberen om leraren aan te trekken. Sommige gaan flexibelere schoolteams uittesten, schooluren aanpassen of de opdracht van de leraren beperken tot 38 uur. Andere zullen leraren de mogelijkheid geven om zich meer te professionaliseren of te specialiseren in bepaalde vakken, of experimenteren met duobanen, waarbij mensen in de praktijk enkele uren extra of deeltijds les komen geven.

Volgens Weyts is het de eerste keer dat er zoveel personeelswetgeving wordt losgelaten om nieuwe experimenten mogelijk te maken. “Dit is geen alleenzaligmakende oplossing voor het lerarentekort, maar het kan wel helpen om de stellingenoorlog overstijgen”, zegt de minister in een persbericht. “Over bepaalde ideeën wordt al decennia gediscussieerd: wij gaan nu uittesten wat werkt. En wat in de praktijk goed gaat, willen we dan uitrollen in alle scholen.”

Het project kadert in de bredere strijd tegen het lerarentekort die het onderwijs al jarenlang teistert. Eerder kwam er ook al sneller uitzicht op een vaste benoeming, anciënniteit voor zijinstromers, meer financiële flexibiliteit voor scholen, betere aanvangsbegeleiding en de lerarenbonus.