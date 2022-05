Scholen krijgen ruimte om te experimenteren in strijd tegen lerarentekort

Scholen krijgen volgend schooljaar de ruimte om in proeftuinen de bestaande regelgeving even te negeren om andere concepten in de praktijk uit te testen in de strijd tegen het lerarentekort. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dinsdag.

Zo kunnen ze testen wat er gebeurt als leerkrachten de vrijheid krijgen om zich te specialiseren in een bepaalde taak, zodat schoolteams zich anders kunnen organiseren. Een ander idee is om leerkrachten hun lesuren vrijer te laten spreiden over het schooljaar. Vandaag moeten ze elke week een vast aantal uren geven, maar scholen kunnen ook werken met een jaaropdracht. Er kan ook geëxperimenteerd worden met de aanstellingsvoorwaarden: wat gebeurt er bijvoorbeeld als leerkrachten met een masterdiploma ook les mogen geven in de eerste graad van het secundair onderwijs? Dat is vandaag niet mogelijk zonder heel wat loonverlies.

Volgens Weyts is het de eerste keer in vijftien jaar dat er binnen onderwijs zoveel ruimte wordt gemaakt om te experimenteren. “Het debat over het lerarentekort verzandt vaak in een welles-nietesspel: iedereen is heilig overtuigd van een eigen voorstel en bestrijdt andere voorstellen”, verklaart de minister. “Ik wil die stellingenoorlog overstijgen, door verschillende voorstellen een kans te geven. Wat in de praktijk echt werkt, gaan we inzetten in onze strijd tegen het lerarentekort.”

Scholen en sociale partners kunnen nu concrete experimenten voorstellen. Er zijn al onderzoekers geïnteresseerd om de experimenten mee op te volgen, maar andere kandidaten mogen zich nog melden, klinkt het.