‘Scholen hebben de luxe niet om vragen van getormenteerde leerlingen te negeren’

Ook dit schooljaar zullen leerkrachten worden geconfronteerd met leerlingen die zich outen als trans of non-binair, en daar zijn de meesten totaal niet op voorbereid.

Een jaar geleden, net voor het nieuwe schooljaar begon, kreeg klastitularis Els een bericht via Smartschool. F. (17) liet weten non-binair te zijn en voortaan met de voornaamwoorden die en hen te willen worden aangesproken. Noch Els, noch haar collega’s en directie wisten wat ze daarmee aan moesten. Na veel overleg en gegoogel besloten ze uiteindelijk om op het verzoek in te gaan. Dat had duidelijk een positief effect op F., die zich voor het eerst in lange tijd weer thuis leek te voelen op school.

Maar toen Els dat tijdens een oudercontact aan F.’s vader vertelde, viel hij uit de lucht. ‘Wát?’ brieste hij. ‘Jullie gaan zomaar mee in de een of andere gril van mijn puberdochter?’ Daarna werd F. op school weer met zij en haar aangesproken.

Het verhaal van F. is zeker niet uniek. De voorbije schooljaren werden wel meer scholen geconfronteerd met tieners die zich outten als trans of non-binair en ook anders wilden worden aangesproken. Sommige directies en leerkrachten piekeren daar nog niet over, anderen gaan – na veel wikken en wegen – wel op zo’n verzoek in. Al is dat niet altijd evident. Dat merkte ook de Gentse school waar een als meisje geboren leerling met een jongensnaam wilde worden aangesproken. De meeste leerkrachten deden echt hun best om die wens te respecteren, maar een paar klasgenoten vonden het larie. Al snel viel de klas in twee kampen uiteen en wat begon met beledigingen eindigde in regelrechte bedreigingen.

Ook buiten de schoolmuren zorgt genderidentiteit vandaag voor grote meningsverschillen. Om verhitte discussies te vermijden, wordt het onderwerp soms ook gewoon doodgezwegen. Maar scholen hebben die luxe niet, want zij kunnen concrete vragen van vaak getormenteerde leerlingen niet zomaar naast zich neerleggen. Alleen hebben ze doorgaans geen idee hoe ze ermee om moeten gaan. Hoe kun je inschatten of zo’n verzoek wel ernstig is? Mag je erop ingaan zonder medeweten of toestemming van de ouders? En wat betekent het eigenlijk om non-binair te zijn? Scholen moeten dat vandaag grotendeels zelf uitzoeken, en dat kunnen we eigenlijk niet van hen verwachten.

F. heeft haar ouders er ondertussen van kunnen overtuigen dat het niet zomaar een bevlieging is. Ze hebben afgesproken dat ze heel rustig bekijken hoe het verder moet. Eind vorig schooljaar ontving klastitularis Els op smartschool een bericht van F.’s moeder: ‘F. is ziek. Die zal vandaag afwezig zijn.’