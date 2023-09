Paul Magnette laakt ‘lastercampagne’ na nieuwe schoolbrand rond seksuele opvoeding

De Franstalige minister van Onderwijs Caroline Désir (PS) en de burgemeester van Charleroi Paul Magnette (PS) hebben vrijdag de ‘leugens’ en ‘lastercampagnes’ die de ronde doen over de verplichte lessen seksuele opvoeding aan de kaak gesteld.

De brandstichtingen van de afgelopen dagen in de regio Charleroi zijn volgens de PS-kopstukken gelinkt aan leugens over het onlangs goedgekeurde Evras-decreet (Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle) over seksuele opvoeding.

De socialistische politici bezochten Montignies-sur-Sambre, waar afgelopen nacht opnieuw een school door een brand werd getroffen. Ter plaatse stelden ze grote schade aan de buitenkant van het gebouw vast. Ze namen ook enkele minuten om de lerarenteams moed in te spreken.

Onderwijsminister Caroline Désir bekritiseerde de leugens die hebben geleid tot ‘barbaarse daden’ tegen scholen. ‘Op sociale media zien we vooral het werk van kleine groepen uit Frankrijk die niets van Evras afweten’, zegt Désir.

In de strijd tegen die leugens en lastercampagnes hebben de minister en de burgemeester het doel van het project in herinnering gebracht: kinderen beter wapenen tegen seksueel geweld en hen ‘nee’ leren zeggen. ‘Nee, we willen kinderen niet aanmoedigen om porno te bekijken. Nee, we willen hen niet leren masturberen. Nee, we hen niet aanmoedigen om van geslacht te veranderen. Dat zijn allemaal leugens’, verduidelijkte minister Désir nog eens.

Ook Paul Magnette haalde aan het einde van het bezoek uit naar de lastercampagne die op sociale media tegen het nieuwe decreet worden gevoerd. Volgens de burgemeester zitten ‘extreemrechtse en radicaal regilieuze groepen’ achter het protest.