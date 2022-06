Partijen botsen stevig over islamscholen in Vlaanderen 

De Vlaamse partijen zijn duidelijk verdeeld over de vraag of er in Vlaanderen plaats moet zijn voor islamscholen of niet. Dat is donderdag gebleken bij een discussie over het dossier van de islamitisch geïnspireerde Plura C-school in Genk.

Voor minister van Onderwijs Ben Weyts dragen aparte islamscholen ‘niet bij tot integratie of een harmonieuze samenleving’. Maar die houding botst volgens coalitiepartner CD&V op de grondwettelijk verankerde vrijheid van onderwijs. Oppositiepartij Groen verwijt de N-VA-minister dat hij ‘verschillende levensbeschouwingen op een ongelijke manier behandelt’.

Aanleiding voor de pittige discussie in de commissie is het dossier van Plura C, een islamitisch geïnspireerde school die in september wil starten in Genk. Plura C, de nieuwe naam van het vroegere Selam-college in Genk, kreeg in het verleden al geen erkenning omdat de school banden heeft met de conservatieve islamitische beweging Milli Görüs.

Volgens rapporten is er ook sprake van onvoldoende respect voor de internationale en grondwettelijke kinderrechten en zou de school kunnen uitgroeien tot een ‘extremistische vector’ in het Limburgse onderwijslandschap. Na eerdere negatieve beslissingen voerde de school wijzigingen door. De Onderwijsinspectie vond dat onvoldoende, maar de Raad van State is nu van oordeel dat er te weinig rekening is gehouden met die veranderingen.

Volgens minister van Onderwijs Ben Weyts maakt de Raad van State eerder ‘procedurele’ dan inhoudelijke bezwaren. Volgens de N-VA-minister loopt er een nieuw erkenningsonderzoek door de Onderwijsinspectie. Op basis daarvan moet duidelijk worden of de school kan starten of niet.

Zelf is de N-VA minister niet gewonnen voor aparte islamscholen. ‘In mijn persoonlijke appreciatie zie ik niet hoe zo’n school kan bijdragen aan de integratie en de harmonieuze samenleving. We bewijzen de betrokken kinderen en ouders hier geen dienst mee’, aldus Weyts.

Je kan niet een beetje voor vrijheid van onderwijs zijn. Voor CD&V is godsdienstvrijheid er voor alle erkende levensbeschouwingen, zonder onderscheid, ook voor de islam. Hilal Yalçin (CD&V)

Alleen oppositiepartij Vlaams Belang lijkt de minister te steunen in die houding. Zo wijzen coalitiepartners CD&V en Open VLD op de grondwettelijk verankerde vrijheid van onderwijs. ‘Je kan niet een beetje voor vrijheid van onderwijs zijn. Voor CD&V is godsdienstvrijheid er voor alle erkende levensbeschouwingen, zonder onderscheid, ook voor de islam’, zegt CD&V-parlementslid Hilal Yalçin. Zij roept minister Weyts op om het dossier dan ook ‘zonder vooringenomenheid’ te beoordelen.

Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) is zelf – net als de minister – geen voorstander van islamscholen, maar volgens hem is het volgens de Grondwet ‘onmogelijk om ze te verbieden wanneer ze aan de voorwaarden voldoen’. Dat is volgens De Gucht de ‘spagaat’ die voortkomt uit de grondwettelijk verankerde vrijheid van onderwijs.

Oppositiepartij Groen roept de minister op ‘niet te werken met twee maten en twee gewichten’. ‘U kan geen schoolerkenning weigeren op basis van persoonlijke appreciatie of politieke motieven. Als u geen probleem heeft met joodse, orthodoxe of protestantse scholen, dan lijkt het alsof u de islam als religie viseert en is er sprake van een ongelijke behandeling van levensbeschouwingen’, merkt Elisabeth Meuleman op.

De minister beperkte zijn antwoord tot twee zinnen. ‘Mijn persoonlijke appreciatie staat los van de procedure. Ik zal de decretale procedure volgen’. Voor zijn partijgenoot Koen Daniëls (N-VA) is het duidelijk dat de school niet kan erkend worden wanneer blijkt dat de school bestempeld wordt als een ‘extremistische vector’ en wanneer de school ‘zich expliciet richt tot islamitische kinderen en de thuistaal wil binnenbrengen in de school’. ‘Voor de N-VA-fractie zijn dat argumenten om deze school niet te erkennen’, aldus Daniëls.