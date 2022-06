Onderwijskoepels: ‘Ben Weyts mist urgentie om iets aan lerarentekort te doen’

De topmannen van de twee grootste onderwijskoepels, het GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen, halen in een opiniestuk in De Standaard uit naar Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). ‘Zijn beleid mist alle urgentie om iets aan het lerarentekort te doen’, vinden ze.

Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!, en Lieven Boeve, directeur­-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleiten voor een nooddecreet.

‘Scholen zien de gaten in hun lerarenteams elk jaar groter worden. Eerst kregen ze de vervangingen niet meer ingevuld, sinds dit schooljaar vinden ze ook steeds moeilijker personeel voor openstaande betrekkingen. In twee jaar tijd is het aantal vacatures bij de VDAB verdrievoudigd.’

De maatregelen die Weyts de afgelopen maanden nam, zijn voor hen ‘hoogst onvoldoende’. De minister legt de prioriteiten bovendien ‘volledig verkeerd’, klinkt het.

De twee doen zelf zes voorstellen om het probleem aan te pakken. Zo moet de anciënniteit die zij­-instromers kunnen meenemen volgens hen opgetrokken worden van 10 naar minstens 20 jaar. De lijst met knelpuntvakken moet uitgebreid worden. Leerkrachten zouden ook niet meer door één school vastbenoemd mogen worden, maar door een scholengroep of – bestuur, vinden ze. ‘Dat geeft de schoolleiding meer armslag om voor elke leraar een passende plaats te zoeken. Zo kunnen we de versnippering van opdrachten voor beginnende leraren voorkomen en een geïntegreerde aanvangsbegeleiding bieden.’