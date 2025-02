Maak kennis met de OnderwijsHub van Knack: een website speciaal voor leerkrachten

Om nóg meer leerkrachten de kans te geven om hun stem te laten horen, lanceert Knack de OnderwijsHub. Dat wordt een veilige thuishaven voor iedereen die voor de klas staat.

In september 2022 stelde de redactie van Knack de allereerste Leraarskamer samen: een panel van heel verschillende leerkrachten die zich het hele schooljaar lang over de onderwijsactualiteit bogen. Dat was zo’n succes dat we in het schooljaar 2023-2024 weer vijftien leerkrachten selecteerden. Nog een jaar later konden we het initiatief dankzij de steun van de Koning Boudewijn Stichting uitbreiden: in plaats van één nationale Leraarskamer werken we nu met vijf provinciale Leraarskamers. Maar ook de panels van de vorige schooljaren worden nog geregeld geconsulteerd. Op die manier leggen we ons oor te luisteren bij zo’n tachtig leerkrachten uit alle onderwijsniveaus, -vormen en -richtingen.

‘De eerste pollvraag: wie was de beste minister van Onderwijs van de afgelopen 25 jaar?’

Om nóg meer leerkrachten samen te brengen en een stem te geven, is er nu ook de OnderwijsHub van Knack, een site voor onderwijspersoneel. Zodra u er als leerkracht geregistreerd bent, kunt u er zo vaak langskomen als u wilt en ook alle tijd nemen om rond te struinen. U krijgt dan niet alleen toegang tot ons onderwijsarchief, maar u kunt ook leren uit de ervaringen en goede praktijken van collega’s, opinies lezen van leerkrachten en andere experten, ideeën opdoen voor uw lessen en – niet te vergeten – deelnemen aan onze maandelijkse poll. De eerste pollvraag zal alvast niemand onberoerd laten: wie was de beste Vlaamse minister van Onderwijs van de afgelopen 25 jaar?

Dat is nog maar het begin. De komende weken en maanden zal de OnderwijsHub verder verdiepen en uitdijen. Niet alleen doordat wij er nog heel wat rubrieken aan zullen toevoegen, maar bovenal dankzij de inbreng van de leerkrachten zelf.