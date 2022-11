Lerarentekort treft scholen met kwetsbare kinderen hardst

Basisscholen met kwetsbare kinderen worden harder getroffen door het leraren­tekort. Dat blijkt uit een analyse die onderwijseconomen Kristof De Witte en Letizia Gambi (KU Leuven) maakten van de niet-ingevulde schoolopdrachten voor de 1.500 basisscholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen,

Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad donderdag.

Naarmate er meer kwetsbare jongeren op school zitten, raken meer opdrachten niet ingevuld. Scholen die veel kinderen hebben met SES-kenmerken, zoals een laaggeschoolde moeder of een andere thuistaal, hebben dus meer vacatures. “We moeten daar niet onnozel over doen: de leerlingenpopulatie zorgt dat leraars denken dat het makkelijker of moeilijker zal zijn”, zegt Bruno De Lille, ­algemeen directeur van Sint-Goedele. “Wie kan kiezen, kiest dan voor de gemakkelijkere school.”

De gevolgen van het personeelstekort in het basisonderwijs zijn niet overal even ernstig. Zo vallen in Limburg de meeste leerkrachten uit door ziekte, maar zijn er minder openstaande uren dan in andere provincies doordat er een grote ­reservepoel is. Ook in West-Vlaanderen worden nog relatief gemakkelijk vervangers gevonden. Brussel is dan weer de uitgesproken koploper als het gaat om niet-ingevulde uren.