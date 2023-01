Knacks mooiste speelplaats van de maand: de Freinetbasisschool Zevensprong in Leuven

Knack gaat nog tot het eind van dit schooljaar op zoek naar de mooiste, opvallendste of inspirerendste speelplaats van Vlaanderen. De eerste genomineerde is Freinetbasisschool De Zevensprong uit Leuven.

Een grote boomhut, speelheuvels, rotspartijen, boomstammen, een waterspeeltuin, een podium, bijenkasten en een rietveld. Dat vind je allemaal op de nochtans niet zo grote speelplaats van Freinetbasisschool De Zevensprong in Leuven. Net doordat de school middenin de stad ligt en over weinig plaats beschikt, was de jury van Knack zo onder de indruk van deze speelplaats. ‘Als je amper ruimte hebt om mee te werken, moet je al je creativiteit uit de kast halen om iets van een speelplaats te maken. Dat is precies wat ze bij De Zevensprong hebben gedaan’, klinkt het. ‘Door de speelplaats te ontharden en van groen te voorzien, heeft Leuven er een kleine groene oase bij. Voor de leerlingen zijn er allerlei plekken en hoeken waar telkens weer iets anders te beleven valt. Het is ook een groot pluspunt dat zowel buurtorganisaties als de gezinnen van de leerlingen de speelplaats tijdens weekends en vakanties mogen gebruiken.’

Een paar jaar geleden had De Zevensprong geen kans gemaakt. De speelplaats was toen nog een grauwe betonvlakte. Dat het plein zo’n metamorfose heeft ondergaan, komt voor een groot deel door de ouders van de leerlingen. Een van die voortrekkers is Floor Jacoby, die vroeger zelf naar De Zevensprong ging en er nu lesgeeft. ‘Van bij het begin hebben we zowel de kinderen en hun ouders als onze buren bij de heraanleg betrokken’, zegt ze. ‘Zo hebben we de kinderen tijdens een brainstormsessie gevraagd wat ze hier op school misten. Het allerbelangrijkste vonden ze een boomhut, ook al wisten ze dat er dan minder geld zou overblijven voor de rest van hun verlanglijstje.’

In het begin waren sommige ouders bang dat hun kinderen zich aan de boomstammen of rotsen zouden bezeren.

Ondertussen genieten de leerlingen elke dag van hun nieuwe speelplaats. ‘Zelfs als het regent gaan ze naar buiten’, zegt coördinator Kwinten Keulemans. ‘Met hun regenlaarzen springen ze dan in plassen, pompen ze water op of maken ze eilandjes in de zandbak.’ Het gevolg is wel dat kinderen aan het eind van de dag vaak helemaal onder de modder of het zand zitten. Vooraf vreesde het schoolteam dat de ouders daar niet blij mee zouden zijn, maar die zijn de vuile kleren van hun kinderen al heel snel normaal gaan vinden. ‘Wel waren sommige ouders in het begin een beetje ongerust over de boomstammen en de rotsblokken’, zegt Keulemans. ‘Ze dachten dat hun kinderen zich eraan zouden bezeren. Maar die vrees is helemaal weg. Doordat we een natuurlijke speelplaats hebben, leren onze kinderen juist met risico’s omgaan. En natuurlijk stimuleert deze plek hen om te bewegen en te exploreren. Dan zien ze de kristallen in de rotsen glinsteren, beginnen ze erin te hakken en halen ze er steentjes uit die ze echt koesteren.’

Volgens de leerkrachten maken de kinderen zelfs minder ruzie sinds ze een nieuwe speelplaats hebben. ‘Vroeger werd het grootste deel ervan ingenomen door voetballende leerlingen’, zegt Jacoby. ‘Wie daar niet aan meedeed, had weinig ruimte en dat zorgde vaak voor verveling en frustraties. Nu het voetbalveldje duidelijk is afgebakend en er nog zo veel andere dingen te doen zijn, hoeft niemand zich hier nog te vervelen.’