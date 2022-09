Knack luistert naar de leerkracht: word jij lid van ons onderwijspanel?

Knack wil een leerkrachtenpanel samenstellen. Wie interesse heeft, kan zich hier aanmelden.

Of het nu over het lerarentekort, de eindtermen, centrale toetsen of digitalisering gaat, tegenwoordig heeft iederéén een mening over het onderwijs. Van ouders en leerlingen tot pedagogen en andere experts. Daarbij vergeet men al te vaak te luisteren naar degene die als geen ander weet hoe het in Vlaamse klaslokalen toegaat: de leerkracht.

Knack wil daar verandering in brengen. De komende weken stellen we een panel samen met leerkrachten uit alle onderwijsnetten, -vormen en -niveaus. Telkens als er een discussie losbarst, een opvallend voorstel wordt gedaan of iemand een controversiële uitspraak over het onderwijs doet, zullen we die panelleden om hun mening vragen. En dat het hele schooljaar lang.

Wie kan zich aanmelden?

Iedereen die in het leerplichtonderwijs lesgeeft. Of dat nu in het kleuter-, lager of secundair onderwijs is. We zoeken leerkrachten zowel uit het aso als uit het tso, bso en kso. Ook zorgleerkrachten zijn welkom.

Wat verwachten we van je?

Gebeurt er iets opvallends op onderwijsvlak, dan ontvang je een e-mail waarin om je mening wordt gevraagd. Belangrijk is wel dat je daar dezelfde dag nog op antwoordt. Kun of wil je een keertje niet? Dan is dat ook geen probleem. De antwoorden van alle panelleden verwerken we vervolgens in een artikel dat op Knack.be verschijnt.

Voel je je geroepen? Laat dan hier weten waarom. Uit alle aanmeldingen selecteren we tegen eind september een evenwichtig panel.