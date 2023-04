Juf Zahia doet mee aan de Leraarskamer van Knack: ‘Hier wordt wel geluisterd’ (video)

Of het nu over het lerarentekort, de eindtermen of centrale toetsen gaat, tegenwoordig heeft iederéén een mening over het onderwijs.

Die meningen komen van ouders en leerlingen tot pedagogen en andere experts, maar al te vaak vergeten we daarbij te luisteren naar degene die als geen ander weet hoe het in Vlaamse klaslokalen toegaat: de leerkracht. Daarom stelde Knack aan het begin van dit schooljaar een leraarskamer samen met leerkrachten uit alle onderwijsniveaus, netten en richtingen. Een van hen is Zahia Ghamrane, lerares in het zesde leerjaar van SB De Kleine Ontdekker in Deurne. Ze werkt al twintig jaar in het onderwijs en was eerder ook zorgleerkracht.