Jong talent: Raf Van Rooy (32) bestudeert ‘Nieuw-Oudgriekse’ teksten

‘Het Nieuw-Oudgrieks is een stuk Europees erfgoed dat tussen 1500 en 1700 in de Lage Landen floreerde’, vertelt classicus Raf Van Rooy. ‘Tijdens de renaissance kende niet alleen het klassieke Latijn een opflakkering onder de West-Europese humanisten, maar ook het Grieks. Intussen is de Neolatijnse literatuur uitvoerig bestudeerd, maar de Nieuw-Oudgriekse teksten kwamen in de vergeethoek terecht omdat ze als derivatief beschouwd werden. Nochtans valt er veel uit te leren.’

Waarvoor werd Nieuw-Oudgrieks gebruikt?

Raf Van Rooy: Wie het Oudgrieks beheerste, stond een trapje hoger op de intellectuele ladder. Schrijfsels kregen er extra cachet door. Net zoals iemand vandaag indruk maakt door Latijnse zinsneden te gebruiken, gold dat toen voor het Grieks. Daarnaast werd het gebruikt om geheime boodschappen te coderen en fungeerde het dus ook als een soort geheimtaal. Zo kon men gevoelige informatie of roddels verspreiden zonder dat men bang hoefde te zijn dat anderen de boodschap makkelijk konden ontcijferen.

Wat hebt u zoal ontdekt van roddels uit de renaissance?

Van Rooy: Een Italiaanse bisschop die een dagboek bijhield, gebruikte daarvoor overwegend het Latijn, maar zodra het over gevoeligere informatie ging, schakelde hij over op het Grieks. Zo noteerde die bisschop hoe hij opzettelijk overgaf nadat hij te veel meloenen had gegeten, maar evengoed pende hij het gerucht neer dat de paus graag aan jonge jongens zat. Wat over geestelijken verteld wordt, is blijkbaar nog niet zo sterk veranderd.

Wat brengt de toekomst voor het Nieuw-Oudgrieks?

Van Rooy: De ‘ontdekking’ van het Nieuw-Oudgrieks is handig nu de nieuwe leerplannen voor het secundair onderwijs stellen dat er meer Grieks uit latere tijden moet worden gelezen. Omdat ik die connectie met het onderwijs bijzonder belangrijk vind, ga ik geregeld naar middelbare scholen om leerlingen er warm voor te maken. Verder werk ik met een aantal collega’s aan een boek over een Nieuw-Oudgriekse lofzang op Antwerpen uit 1565, toen het renaissancistische stadhuis officieel werd ingezegend. Die opmerkelijke lofzang lag bijna vijf eeuwen stof te vergaren, maar zal binnenkort eindelijk weer de aandacht krijgen die hij verdient.