Jan Danckaert is verkozen tot nieuwe rector Vrije Universiteit Brussel 

Professor Jan Danckaert is verkozen tot de nieuwe rector van de Vrije Universiteit Brussel. Hij haalde het van zijn opponent Dirk Devroey. Danckaert volgt Caroline Pauwels op als VUB-rector en start bij het begin van het academiejaar 2022-2023 aan zijn vierjarig mandaat.

Danckaert behaalde met 62,72 procent van de geldige stemmen de absolute meerderheid van de totaliteit van de gewogen stemmen over alle kiescategorieën heen. Danckaert treedt al enkele maanden aan als rector ad interim, sinds Caroline Pauwels wegens ziekte haar taken als rector neerlegde.

De nieuw verkozen rector, die op 6 juli 58 jaar wordt, stelt in zijn visie dat hij wil koesteren wat goed is en de werking van de VUB wil versterken waar nodig is. De focus zal liggen op de kernopdrachten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact. ‘Steunend op onze waarden en samen met de hele VUB-gemeenschap wil ik onze universiteit verder laten bloeien, met aandacht voor wetenschappelijke vrijheid, maatschappelijke impact en administratieve vereenvoudiging’, vertelt Danckaert. ‘De taak die mij wacht zal niet eenvoudig zijn, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we met zijn allen de VUB nog grootser kunnen maken’, vervolgt de kersverse VUB-rector. Danckaert is professor fysica en was al vicerector onderwijs- en studentenbeleid.

Net zoals zijn voorgangster wil Danckaert de schaal van zijn universiteit vergroten door samen te werken en sterke partnerschappen aan te gaan. Transversale thema’s zoals welzijn duurzaamheid, inclusie en diversiteit moet hoger op de beleidsagenda komen. ‘We beleven maatschappelijk turbulente tijden, en ingrijpende keuzes zullen moeten worden gemaakt. Dat zal niet anders zijn voor onze universiteit. Daarom moeten we onze slagkracht en wendbaarheid verhogen’, vindt Danckaert.

Intussen kreeg de nieuwe rector al felicitaties van zijn voorgangster Caroline Pauwels. ‘Rector mogen zijn van deze mooie VUB is een privilege. Ik heb het iedere dag graag gedaan, en ik wens datzelfde plezier toe aan Jan Danckaert’, zegt ze. ‘Evenzeer wens ik de VUB haar eigenzinnige trots toe, en het opeisen van haar noodzakelijke en unieke rol in het wetenschappelijke excellentieveld, alsook haar belangrijke rol in Brussel en de bredere maatschappij. Wij moeten geen universiteit zijn zoals een andere, maar een met een eigen missie en smoel’, aldus Pauwels.