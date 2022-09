Islamitische school in Genk krijgt ook na nieuw onderzoek geen erkenning

De islamitische school Plura C in Genk krijgt van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) weer geen erkenning. De beslissing komt er na nieuw onderzoek.

Dat schrijven Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg, De Morgen en Het Laatste Nieuws donderdag.

Lectio, de vzw die het voormalige Syntra-gebouw in Genk aankocht, probeert al jaren om een islamitische secundaire school in te richten op de site. In 2019 kreeg de vzw op aanbeveling van de Staatsveiligheid geen erkenning van Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) voor wat toen nog het Selam College heette. De vzw geherstructureerde probeerde in 2020 nog eens bij Weyts, maar ving opnieuw bot. In april van dit jaar vernietigde de Raad van State de beslissing van Weyts omdat die niet goed gemotiveerd was.

Bij het begin van het nieuw onderzoek zei Weyts aan VRT NWS: ‘Ik ben sowieso geen voorstander van een apart islamitisch onderwijs. Ik denk dat zo’n segregatie vooral nadelig is voor moslimkinderen zelf. En ik ben al helemaal geen voorstander wanneer er twijfel is of er voldoende respect is voor de mensenrechten. Dus als daar ook maar enige twijfel over is, zal ik de school niet erkennen.’