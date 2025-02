Het Zotste Dictee: Doet Dimitri Leue het beter dan de juf en de meester?

Om korte metten te maken met alle vooroordelen over dictees en kinderen schrijfplezier bij te brengen, vindt op 1 april een grootscheeps en vooral knotsgek dictee plaats.

Moeilijk en saai. Dat is doorgaans hoe scholieren over dictees denken. Ze stellen zich een nietszeggende tekst met ellenlange zinnen voor, volgestouwd met de ingewikkeldste Nederlandse woorden die je maar kunt verzinnen. Zoiets bijvoorbeeld: ‘Tijdens de excursie naar het historische museum bewonderden de leerlingen de intrigerende artefacten.’ Zo’n tekst wordt soms ook nog voorgelezen door een juf of meester die elke lettergreep zo overduidelijk uitspreekt dat er amper nog ritme in zit. Niet meteen een stimulans om correct te leren spellen en met plezier te schrijven.

Daarom lanceert de organisatie Creatief Schrijven op 1 april SpelSpel, een Nederlands dictee voor leerlingen uit het zesde leerjaar van Vlaamse en Brusselse scholen. ‘Hoog tijd om het traditionele dictee weer cool te maken’, zegt Caroline De Neve van Creatief Schrijven Jong. ‘Taal is een cruciaal verbindingsmiddel en de basis voor de verdere ontwikkeling van leerlingen van elk niveau. Wij willen jongeren massaal aan het schrijven zetten door er een groepsactiviteit van te maken met de nodige dosis humor en fantasie.’

Het dictee is dit keer geen tekst waarbij de moeilijkheidsgraad van de woorden belangrijker is dan de inhoud, maar wel een knotsgek verhaal van de hand van acteur en schrijver Dimitri Leue. Het thema, helemaal op de leest van elf- en twaalfjarigen geschoeid, is burgerschap. Nog een verschil met het doorsnee dictee: er staan ludieke tekeningen bij van illustrator Mark Borgions. En mocht dat nog niet volstaan om de interesse van het gros van de leerlingen te wekken, kan het vast helpen dat Leue de tekst zelf inleest met de hulp van Het Geluidshuis, dat al heel wat populaire hoorspelen heeft gemaakt.

Op 1 april om 10.30 uur zullen zeker drieduizend leerlingen samen, maar wel elk in hun eigen klas, het dictee maken. Bent u leerkracht en wilt u uw klas graag inschrijven? Alle informatie vindt u hier.

SpelSpel wordt georganiseerd door Creatief Schrijven Jong, met de steun van UGent, Het Geluidshuis, VRT, Team Taaladvies en het Excellentiefonds van de Vlaamse Overheid.