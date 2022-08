‘Het is schrijnend dat scholen geen vervangers vinden als leerkrachten ziek zijn’

‘Het hele discours rond de dalende onderwijskwaliteit is erg opgeklopt’, vindt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. ‘Ik zeg niet dat er geen problemen zijn, maar ons onderwijs is degelijk van kwaliteit’, vertelt hij aan De Zondag.

Lieven Boeve geniet van zijn laatste vakantiedagen wanneer De Zondag hem ontmoet in de Voerstreek. De batterijen zijn opgeladen om aan het schooljaar met nieuwe uitdagingen te beginnen. Zo zullen de 750.000 leerlingen die in het katholiek onderwijs les volgen niet elk lesuur een leraar voor de klas zien staan.

De nieuwe centrale toetsen zijn een thermometer, maar ze nemen de koorts niet weg”

Het is duidelijk dat er onvoldoende leerkrachten zijn. Via een graduaatopleiding tot onderwijsassistent en door jonge leraren een behapbare opdracht te geven, wil hij het lerarentekort terugdringen. ‘We moeten in ons onderwijs naar een cultuurwijziging.’

Op de vraag hoe groot de omvang van het lerarentekort is, zegt Boeve: ‘Het verschilt vaak sterk van regio tot regio. Zo gaat het in Brussel om een structureel probleem’, en hij gaat door. ‘Er is een school in Anderlecht die zal starten met 10 van de 17 leerkrachten. Het is niet in elke school zo dramatisch, maar toen ik vorig jaar schoolbezoeken deed, was er geen enkele school waar er niet één of meerdere leerkrachten te kort waren. Openstaande vacatures geraken niet ingevuld, maar het is ook schrijnend dat veel scholen geen vervangers vinden wanneer leerkrachten bijvoorbeeld ziek zijn.’

Toen ik vorig jaar schoolbezoeken deed, was er geen enkele school waar er niet één of meerdere leerkrachten te kort waren

Onder de mogelijke oplossingen ziet Boeve het aantrekken van veertigers uit andere branchen. ‘Zo willen we zij-instromers die uit een andere branche komen en voor het onderwijs kiezen, tot 20 jaar anciënniteit geven. Dan wordt het voor veertigers ook aantrekkelijk om naar het onderwijs te komen.

Vanaf 2024 komen er centrale toetsen in het onderwijs. Zijn ze een goed instrument om aan de onderwijskwaliteit te werken, vroeg De Zondag. ‘De ironie is dat twintig jaar geleden de eindtermen in het onderwijs zijn ingevoerd en dat sindsdien het niveau gezakt is omdat iedereen zich daarop is gaan blindstaren’, vindt Boeve. ‘Eindtermen zijn minimumdoelen die alle leerlingen moeten behalen. Misschien zijn het wel de eindtermen die ervoor gezorgd hebben dat we het koppeloton in wiskunde verloren zijn? Dat is alleszins het vermoeden van een aantal wetenschappers.’