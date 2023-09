Genoeg water maar te weinig groenten op school

De Vlaamse en Brusselse scholen bieden genoeg water aan, maar te weinig groenten en te veel vlees. Dat blijkt uit de recentste preventiepeiling, meldt minister van Welzijn Hilde Crevits.

In zo goed als elke bevraagde basisschool (99 procent) is iedere dag gratis kraanwater beschikbaar. In 93 procent van de basisscholen mag het ook tijdens de les gedronken worden, een stijging in vergelijking met de vorige Preventiepeiling, uit 2019. Toen kon dat in slechts 78 procent van de basisscholen. In het secundair onderwijs biedt 94 procent elke dag gratis kraanwater aan, wat bijna 10 procent meer is dan in 2019.

Dranken zoals fruitsap en gezoete melkdranken voor het basisonderwijs en gesuikerde frisdranken voor het secundair behoren meer en meer tot het verleden. In de scholen die warme maaltijden aanbieden, is er wel werk aan de winkel. In het basisonderwijs serveert iets meer dan de helft (54 procent) dagelijks een volwaardige groenteportie. In het secundair is dit nog minder: 51 procent, wat wel een stijging is ten opzichte van de 32 procent uit de vorige peiling.

Volgens de enquête zetten de scholen intussen goed in op mentaal welbevinden. In het basisonderwijs gebeurt dit door leerlingen in verschillende leerjaren vaardigheden aan te leren die bijdragen aan hun mentaal welbevinden (87 procent). Maar ook door hen bijvoorbeeld inspraak te geven in het schoolgebeuren (74 procent) of door leerkrachten en directie het goede voorbeeld te laten geven (82 procent). In het secundair onderwijs ligt de nadruk vooral op het creëren van een sociale omgeving waarin leerlingen leren omgaan met moeilijke momenten, stress of een tegenslag.