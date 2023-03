Geen studentenkot? Zoek een hotel!

Door de hoge huurprijzen en de krapte op de markt huren sommige Leuvense studenten een hotelkamer in plaats van een kot.

In Leuven neemt de krapte op kotenmarkt toe en ook de stijging van de kotprijzen lijkt zich voort te zetten. Koten die de KU Leuven zelf aanbiedt worden volgend jaar meer dan 50 euro duurder. Op de private kotenmarkt liggen de prijzen nog hoger.

Dus gaan studenten op zoek gaan naar alternatieven. Dat kan pendelen zijn: een kwart van de pendelstudenten forenst omdat een kot voor hen te duur is, zo kopte het Leuvense studentenblad Veto een aantal weken geleden. Andere Leuvense studenten huren een goedkope hotelkamer voor de dagen dat ze in Leuven moeten zijn. Dat zou goedkoper zijn dan een kot huren.

Van hotel mama naar een echt hotel

In het Leuvense Ibis Budget hotel huren studenten af en toe een kamer, zegt Laura Van Eynde, Assistant Manager van die vestiging. Het gaat om relatief weinig studenten. ‘Ik denk niet dat we er nu in huis hebben’, verduidelijkt ze. Ibis Budget merkt bovendien geen stijgende lijn in de aanvragen.

Studenten verblijven er maar voor een aantal weken. ‘Sommigen blijven langer als ze geen kot vinden, maar dat gaat over enkelingen’, zegt Van Eynde. Dat zijn dan zowel Vlaamse als internationale studenten. Wat wel vaker voorkomt is dat studenten bijvoorbeeld van maandag tot donderdag een kamer huren en in het weekend zoals veel kotstudenten weer naar huis gaan. In dat geval kan een gemeenschappelijke kamer in een hostel of zelfs een hotelkamer goedkoper zijn ‘Voor die studenten kan de duur variëren van een week tot een paar maanden.’

Ibis Budget maakt geen reclame voor die service aan studenten, maar geeft wel een korting die kan oplopen tot 30 euro per dag. Al benadrukt Van Eynde dat een hotel de laatste jaren niet goedkoper is geworden: ‘Zelfs met die korting is het nog altijd duurder dan een kot huren.’ En een hotel biedt ook geen faciliteiten zoals een keuken.

Honderden studenten naar een hostel

Ook Leuven City Hostel ziet geen stormloop op zijn kamers door studenten. Maar zij huisvesten wel een veel grotere groep studenten door het jaar. ‘Dat zijn er toch een paar honderden’, vertelt zaakvoerder Roel Smeyers. De aanvragen bereiken een piek in september wanneer de laatste studenten op zoek zijn naar een kot. Volgens Smeyers kunnen die aantallen dan oplopen tot wel 80 studenten. In februari hebben ze een tweede, kleinere piek.

Volgens Smeyers is dat geen nieuw fenomeen, maar is de kotenmarkt wel enorm veranderd: ‘Twintig jaar geleden vond je binnen de drie dagen een kot. Die tijd is voorbij.’ Studenten zijn nu ook kieskeuriger geworden, vindt hij: ‘Ze hebben hogere verwachtingen en blijven dus langer zoeken.’

‘De meesten stromen door naar een kot. We hebben geen studenten die het volledige jaar blijven’, zegt Smeyers. Dat zou hij ook niet aanraden, want het gebouw is daar niet op voorzien. ‘Studenten nemen meestal onze goedkoopste gemeenschappelijke kamers. Die zijn niet gemaakt om maandenlang in te verblijven.’

Net zoals Ibis Budget krijgt ook Leuven City Hostel vaak buitenlandse studenten over de vloer, die het Leuvense concept van een kamer met gedeelde keuken en sanitair niet kennen. Die internationale studenten vinden vaker niet meteen een kot en maken dan ook de meerderheid van hun studentencliënteel uit. Dat heeft te maken met de manier waarop kotbazen huurders rekruteren, denkt Smeyers: ‘De klassieke kotenmarkt verhuurt niet graag op afstand, wij doen dat wel.’

Niet alle studenten vinden volgens Smeyers een kot: ‘Enkelingen blijven een aantal dagen per week huren, maar de meesten beslissen om toch te pendelen.’ Zelfs enkele van zijn Nederlandse klanten besloten uiteindelijk om tussen Leuven en hun thuisland te pendelen.