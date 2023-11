Eén op de tien scholieren was al slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

Eén op de tien scholieren in Vlaanderen is al eens slachtoffer geweest van grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Scholierenkoepel, waarover Het Nieuwsblad woensdag bericht.

De Vlaamse Scholierenkoepel voerde de bevraging over seksueel grensoverschrijdend gedrag uit bij ruim 11.000 leerlingen. De grote meerderheid van de bevraagde leerlingen (78 procent) geeft aan nog nooit seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben ervaren op school of op een stageplaats.

Daartegenover staat dat 7 procent van de ondervraagde scholieren zegt wel al slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een leerling. Drie procent geeft aan slachtoffer te zijn geweest van een leerkracht.

Bij meisjes uit de derde graad liggen de percentages hoger: het gaat hier respectievelijk om 9 procent (door een leerling) en 6 procent (door een leerkracht).

“Sommige scholen slagen erin om een warme sfeer te creëren waarin leerlingen vanzelf naar vertrouwenspersonen stappen als ze slachtoffer worden”, schrijft de Scholierenkoepel in haar rapport. “Maar niet alle scholen bereiken dit niveau. Het is ook niet eenvoudig om naar de directie te stappen met een boodschap of klacht, zeker als het over leerkrachten gaat. Leerkrachten hebben immers een zekere machtspositie, zoals het beoordelen van toetsen. Leerlingen stuiten ook vaak op ongeloof als ze een klacht willen indienen.”