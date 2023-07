‘Dwing politici om hun beleid te leggen in een klas vol pubers’

De voorbije jaren was Mark Rutte niet alleen minister-president van Nederland, maar stond hij ook nog voor de klas. ‘Dat zou nog iets zijn voor onze Vlaamse politici’, schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman in haar column De Zoetzure Dinsdag. ‘Pubers laten je niet wegkomen met politieke trucs.’

Wat een treurnis is het daar in Nederland. Eerst viel de regering en vervolgens kondigde minister-president Mark Rutte aan dat hij uit de politiek stapt. Van het grote gidsland van weleer blijft ondertussen niet zoveel meer over. Toch valt er inspiratie te putten uit Ruttes politieke parcours. De man geeft al jaren een paar uur per week maatschappijleer in een middelbare school in Den Haag, zo blijkt. Omdat hij heel graag voor de klas staat, wordt gezegd. Om zijn imago op te smukken, beweren anderen. Hoe dan ook is het nog niet zo’n gek idee om politici op tijd en stond aan een klas vol tieners over te leveren.

In Vlaanderen nodigt professor Carl Devos elk jaar een prominent politicus uit voor het openingscollege politicologie aan de UGent. Een hele eer waar zo goed als alle ministers en partijvoorzitters stiekem op hopen. Maar zouden ze ook zo staan te springen om een gastles te geven in het secundair onderwijs? Voor een grote groep leerlingen die nog niet mogen stemmen en ook zonder camera’s in de buurt?

Wellicht niet. Het zou nochtans een goede zaak zijn om alle federale en Vlaamse ministers (en liefst ook parlementsleden) op te dragen elk schooljaar minstens twee uur les te geven in een middelbare school naar keuze. Wie zich wil engageren om de leerlingen Nederlands, Frans of wiskunde bij te brengen, is in tijden van grote lerarenschaarste natuurlijk meer dan welkom. Maar ze mogen de lestijd ook gebruiken om over hun bevoegdheden of over politiek in het algemeen te praten. Om te beginnen worden al die excellenties dan gedwongen om op een toegankelijke en bevattelijke manier uit te leggen waar ze mee bezig zijn. Voor velen onder hen zal dat een allesbehalve gemakkelijke opdracht zijn.

Daarnaast hoeven ze in zo’n klas niet op het respect en de – welja – bewondering te rekenen die hen vaak te beurt vallen wanneer ze voor en auditorium met politicologiestudenten of een zaal vol ondernemers spreken. Pubers zouden misschien wel starstruck zijn als Acid of Angèle een gastles komt geven, maar niet wanneer Hilde Crevits (CD&V) of Vincent Van Quickenborne (Open VLD) de klas binnenstapt. En heeft niet elke politicus op geregelde tijdstippen een kritisch publiek nodig? Toch?

Het grootste voordeel is wellicht dat politici dan met heel concrete argumenten zouden moeten komen aanzetten. Een opzettelijk ingewikkelde, technisch uitleg of verwijten aan het adres van een collega worden in zo’n klaslokaal meteen afgestraft. ‘Tieners laten je niet wegkomen met politieke trucs. Ze prikken er zo doorheen’, weet Rutte ondertussen. Dat wij, ervaren kiezers, al wat sneller meegaan in de soms nogal onlogische logica van de Wetstraat komt natuurlijk doordat we daar niet meer echt van opkijken. Maar probeer een vierde jaar humane wetenschappen eens diets te maken dat honderden Vlamingen met een handicap blij worden gemaakt met de boodschap dat ze recht hebben op een budget van de overheid terwijl diezelfde overheid heel goed weet dat het geld op is. En maak je borst maar nat als je zestienjarige kappers en zorgkundigen in spe wil uitleggen hoe het komt dat de kinderarmoede maar niet daalt en dat sommige wegen waarover ze naar school fietsen nog altijd even dodelijk zijn.

Van zo’n gastles zouden niet alleen tieners maar ook politici een pak wijzer kunnen worden. Als extra stimulans kunnen we scholieren achteraf nog een evaluatieformulier laten invullen om zowel de vorm als de inhoud van de uiteenzetting te beoordelen. Misschien is het zelfs een goed idee om er minimumdoelen voor vast te leggen. Voor politici die niet over de lat raken, organiseren we dan gewoon een politiek integratieproject.