Coronabarometer keert terug: najaarsplan onderwijssector moet scholen maximaal openhouden

De Vlaamse scholen moeten de deuren de komende weken maximaal openhouden, ook als het aantal coronabesmettingen verder zou toenemen. Dat staat in het najaarsplan dat de onderwijspartners afgeklopt hebben. De maatregelen volgen verder het model van de vier niveaus van de bekende coronabarometer. Een mondmaskerplicht komt er enkel als die elders ook geldt, maar zelfs dan blijven kinderen in het basisonderwijs gevrijwaard.

Collectieve sluitingen van scholen zijn in het plan niet voorzien, zegt bevoegd minister Ben Weyts. ‘Als scholen sluiten, dan zijn in eerste instantie de meest kwetsbare kinderen en jongeren de dupe. Ook in coronaperiodes moet het recht op leren van alle kinderen en jongeren onze eerste prioriteit zijn.’

Het uitgangspunt is dus dat de scholen open kunnen blijven. Enkel bij uitzonderlijke situaties – Weyts noemt ‘overmacht’ als voorbeeld’ – kan het lokale niveau beslissen ‘om bepaalde klassen of zelfs een specifieke school kortstondig te sluiten’. Extra maatregelen zijn mogelijk op basis van de lokale risicoanalyse en in samenspraak met de preventieadviseur.

De sector roept leerlingen, ouders en leerkrachten verder op om thuis te blijven als ze zich ziek voelen. Ook vragen ze ‘extra voorzichtig te zijn in locaties waar mogelijk een groter risico kan bestaan’.

Enkel als in alle andere maatschappelijke sectoren een mondmaskerplicht geldt, keert het mondmasker terug in het onderwijs. Maar dan nog blijven de kinderen in het basisonderwijs gevrijwaard. Volwassenen volgen de regels in de samenleving en leerkrachten kunnen hun mondmasker afzetten in de klas wanneer er voldoende ventilatie is of wanneer er afstand is tussen lesgever en leerlingen.

Verder wordt het model van de coronabarometer, met vier niveaus (groen, geel, oranje en rood), gehanteerd. Dat was ook de voorbije coronaschooljaren het geval. ‘Er wordt sowieso maximaal geventileerd en verlucht op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal’, aldus nog het persbericht van Weyts. Het afgeklopte najaarsplan is bezorgd aan de scholen.