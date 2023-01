Conner Rousseau wil leerplicht vanaf 3 jaar, maar niet langer tot 18 jaar

Kleuters moeten vanaf 3 jaar verplicht naar school, om alle kinderen dezelfde kansen te geven en geen taalachterstand op te lopen vooraleer ze aan het eerste leerjaar beginnen. Daarentegen moeten misschien niet alle leerlingen tot hun 18de naar school en kan de leerplicht misschien verlaagd worden tot 16.

Dat zegt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in een interview met Het Nieuwsblad.

Het voorstel voor kleuters wil Rousseau op de tafel van de regering leggen.

Hij vraagt zich daarnaast af, blijkt uit het interview, of de schoolplicht voor leerlingen uit het tso en bso niet beter wordt verlaagd van 18 naar 16 jaar. ‘Sommige jongeren zijn op 16 schoolmoe, raken hun motivatie kwijt en beginnen ook gefrustreerd op de werkvloer. Is het dan niet beter om hen meteen te laten werken? Je moet die gasten dan nog wel begeleiden tot ze 18 zijn, maar ze hoeven niet meer constant op school te zijn’, zegt Rousseau in het interview.

Eerder lanceerde ook onderwijsspecialist Dirk Van Damme de denkpiste al.