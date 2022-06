Ben Weyts over nieuwe eindtermen: ‘We vertrekken niet van een wit blad’

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil snel werk maken van nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad. Weyts zat afgelopen week al samen met de onderwijsverstrekkers, maar kon in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement nog geen concrete timing geven. ‘Maar we vertrekken niet van een wit blad’, aldus de minister donderdag.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde exact een week geleden de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs, nadat het Katholiek Onderwijs er een procedure tegen had aangespannen. Het Hof volgde de onderwijskoepel in de redenering dat de eindtermen te uitgebreid zijn en op die manier de vrijheid van onderwijs in het gedrag brengen.

Minister Weyts kreeg donderdag tijdens een debat in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement vanuit de verschillende fracties vragen over de vernietiging van de eindtermen. Grote gemene deler daarbij was: ‘hoe moet het nu verder?’

De minister antwoordde dat hij snel werk wil maken van van de zaak. ‘Er is een momentum en dat wil ik aangrijpen. Laat ons aan de slag gaan. De eindtermen worden aangepast tegen het schooljaar 2025-26. Maar ik wil sneller gaan.’ Omdat scholen hun leerplannen voor het lopende schooljaar al op de vernietigde eindtermen hebben gebaseerd, blijven ze van kracht tot 2025.

Minister Weyts zat afgelopen week samen met de onderwijsverstrekkers en ‘daar zijn al enkele afspraken gemaakt rond drie krijtlijnen’, zei hij in de commissie. De eerste daarvan is de timing. ‘We gaan de opdracht niet doorschuiven naar een volgende regeerperiode en hebben de ambitie om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan.’

Een tweede punt is het kader. Een duidelijk kader en methodiek, waar voor aanvang van alle andere werkzaamheden overeenstemming over is, moet ervoor zorgen dat sneller kan gewerkt worden en moet latere betwistingen vermijden.

Een derde punt is het vertrekpunt. Volgens minister Weyts kan vertrokken worden van de huidige eindtermen, ‘om dan wel tegemoet te komen aan de bezwaren in het arrest’. ‘We vertrekken niet van een wit blad’, aldus minister Weyts.

Een concrete timing wilde de minister donderdag nog niet geven. ‘Ik ga daarover nog verder praten met onderwijsvertstrekkers in alle sereniteit. Ik ga dus geen deadlines naar voor schuiven’, zei Weyts. ‘We hebben een gemeenschappelijke grond gevonden om aan de slag te gaan. De ambitie blijft een betere onderwijskwaliteit.’