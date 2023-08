Amerikaanse universiteiten blijven dominant in wereldranking

De Amerikaanse universiteit Harvard staat voor het 22ste jaar op rij bovenaan de Shanghai-rangschikking van beste universiteiten ter wereld. Amerikaanse universiteiten domineren de hoogste regionen van de ranking, waar ook Gent en Leuven een plaats in de top-100 innemen.

Liefst acht universiteiten in de top-10 bevinden zich in de Verenigde Staten. Naast Harvard zijn ook Stanford (2), Massachusetts Institute of Technology (3), Berkeley (5), Princeton (6), Columbia (8), CalTech (9) en Chicago (10) weerhouden. De Britse universiteiten van Cambridge (4) en Oxford (7) vervolledigen de top-10.

UGent gezakt, KU Leuven gestegen

De Université Paris-Saclay is de eerste niet-Angelsaksische universiteit op de 15de plaats. Twee Belgische universiteiten halen de top-100. De UGent staat op de 83ste plaats, de KU Leuven volgt op de 85ste. Vorig jaar prijkte de Gentse universiteit op de 74ste plaats. Leuven, vorig jaar 95ste, wint dan weer wat terrein. Net als vorig jaar bevindt de Université Libre de Bruxelles (ULB) zich tussen plaats 101 en 150.

De ‘Academic Ranking of World Universities’ (ARWU) wordt jaarlijks opgemaakt door Shanghai Ranking Consultancy, een onafhankelijke organisatie die focust op hoger onderwijs. Voor de ranking zijn meer dan 2.500 onderzoeksinstellingen over de hele wereld geanalyseerd.

Onder de zes criteria die Shanghai hanteert, is er het aantal Nobelprijswinnaars, het aantal meest in hun discipline geciteerde wetenschappers en het aantal publicaties in de wetenschappelijke vakbladen Science en Nature. De ranking wordt sinds 2003 gepubliceerd. De ranking is dus eerder gebaseerd op onderzoek dan op onderwijs, wat soms tot kritiek leidt.