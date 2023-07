5 originele studierichtingen voor volgend academiejaar: ‘Word popster’

Het hoeft niet altijd rechten, psychologie of economische wetenschappen te zijn. In Vlaanderen kun je ook studeren voor popster, creatief leren omgaan met ideeën of je verdiepen in religies. Vijf studierichtingen die minder bekend zijn, maar wel tot de verbeelding spreken.

1. Inlichtingenstudies: ‘Nee, het is geen opleiding om spion te worden’

Wie organiseert de opleiding?

Marc Cools, initiatiefnemer: Inlichtingenstudies is een nieuwe opleiding in België die georganiseerd wordt vanaf het tweede semester van het academiejaar 2023-2024 aan de universiteiten van Luik en Gent. In Gent valt de opleiding onder de faculteit recht en criminologie, in Luik onder de faculteit recht, politieke, economische en criminologische wetenschappen. Professoren van die universiteiten zullen er lesgeven, en er komen ook colleges van medewerkers en ex-medewerkers van de Belgische inlichtingendiensten. Maar vergis je niet, ook al komt er personeel van de inlichtingendiensten lesgeven, het wordt geen ‘spionnenopleiding’. (lacht)

Hoe zit de opleiding praktisch in elkaar?

Cools: Het is een academische opleiding die vooral een ruimer kader wil bieden aan mensen uit de veiligheidssector, denk aan politieagenten, douaniers en veiligheidsagenten. Maar ook mensen die niet uit de sector komen kunnen zich inschrijven, maar dan verwachten we dat ze minstens al een bachelor hebben. Ook denken we aan losse modules, zodat bijvoorbeeld ook onderzoeksjournalisten kunnen deelnemen. De opleiding zal iets duurder zijn dan gemiddeld en ongeveer 1500 euro kosten. Ook zal het rooster flexibel zijn, waardoor avond- of zaterdaglessen mogelijk zijn.

Marc Cools is initiatiefnemer en wetenschappelijk verantwoordelijke van de opleiding inlichtingenstudies.

Hoe ziet het opleidingsprogramma er precies uit?

Cools: De opleiding bestaat uit vier modules: een juridisch luik, een historisch luik, dreiging en veiligheidsarchitectuur. In het juridisch luik nemen we veiligheidsmachtigingen en bijzondere inlichtingenmethoden onder de loep. Het historische luik gaat dieper in op de geschiedenis van de inlichtingendiensten en de veiligheid in ons land. Dreiging focust op de verschillende soorten dreigingen, zoals extremisme, spionage en radicalisme. Veiligheidsarchitectuur spitst zich toe op de organisatie van de inlichtingendiensten in ons land, maar ook inspectiediensten zoals de douane en OCAD worden bestudeerd.

En wat met de examenperiode? Krijg ik een diploma aan het einde van de rit?

Cools: We organiseren geen examenperiode, maar studenten moeten wel een academische paper indienen. Als ze daarvoor slagen, krijgen ze een certificaat.

2. Pop- en rockmuziek: ‘Dankzij die bandjes leer je elkaar kennen en ontdek je verschillende muzikale genres’

Kaat Vanstraelen (22) studeert pop- en rockmuziek aan de Hogeschool PXL.

Leerlingen die dromen van een rockcarrière, maar voor wie Los Angeles of Londen net iets te ver is, kunnen in Vlaanderen terecht in de Hasseltse hogeschool PXL. Die biedt als enige Vlaamse hogeschool de opleiding pop- en rockmuziek aan. Kaat Vanstraelen (22) zit in haar derde jaar en koos voor de afstudeerrichting zang.

Waarom koos je voor de richting pop- en rockmuziek?

Vanstraelen: Hiervoor studeerde ik klassieke dwarsfluit in het Lemmensinstituut in Leuven. Voor mij was het dan ook vanzelfsprekend dat ik zou voortgaan in de muziek. Toch ben ik na mijn middelbare school eerst kunstwetenschappen gaan studeren aan de universiteit, maar ik miste daar een creatieve uitlaatklep. Daarom deed ik toelatingsexamen bij PXL en zo ben ik gestart’.

Wat houdt de richting in?

Vanstraelen: In de afstudeerrichting zang ligt de focus natuurlijk op onze stem. We leren hoe we het best met onze stem werken. Mijn klassieke vooropleiding focuste vooral op het lezen en spelen van bladmuziek, en ik had een heel rigide idee over wat mijn stem en muziek moesten zijn. Dat heb ik hier met de hulp van mijn docenten leren loslaten.

Ook werken we nauw samen met andere student-muzikanten die zich hebben toegelegd op andere instrumenten. Zo vormen we om het semester een nieuwe band. Op die manier leer je elkaar kennen en je ontdekt ook verschillende muzikale genres. We speelden intussen al bluesmuziek, maar ook elektronische muziek en punk kwamen aan bod.

Wat vind je van de richting?

Vanstraelen: Ik ben heel erg enthousiast. Hier heb ik mezelf als persoon en zangeres volledig kunnen ontplooien. In mijn opleiding op het Lemmensinstituut was ik het specialleke. Ik deed wel de opleiding klassieke muziek, maar ik wist dat ik iets anders wilde. Pas in de opleiding pop- en rockmuziek ben ik een echte flapuit geworden op het podium.

Wat doe je nu in het leven?

Vanstraelen: Dit jaar studeer ik af, maar ik wil me blijven ontwikkelen. Omdat ik heel erg hou van taal en theater, wil ik ook graag mijn muziek daarop afstemmen. Via muziek wil ik verhalen vertellen. Ik ben geslaagd voor het toelatingsexamen van de opleiding Songwriting aan Codarts in Rotterdam. Daar kan ik in september starten. Of ik doe het toelatingsexamen voor de opleiding Kleinkunst in Antwerpen. We zien wel wat de toekomst brengt.

3. Artificiële intelligentie: ‘Ik wil ooit mijn eigen AI-bedrijf oprichten’

Caetano Marcio Monderen Milera (21) is eerstejaarsstudent artificiële intelligentie aan de VUB.

Artificiële intelligentie is een hot topic. Studenten die zich daar in willen verdiepen kunnen terecht bij de Vrije Universiteit van Brussel. Caetano Marcio Monderen Milera is een van hen.

Waarom koos je voor de richting en wat deed je voor deze opleiding?

Monderen Milera: Ik was altijd al geïnteresseerd in artificiële intelligentie, maar ik had nooit verwacht dat ik er ook iets mee zou doen. Na wetenschappen-wiskunde leek industriële ingenieurswetenschappen een voor de hand liggende keuze, maar het bleek niks voor mij te zijn. Toen ik las over de nieuwe opleiding in artificiële intelligentie aan de VUB heb ik niet getwijfeld en me meteen ingeschreven.

Wat houdt de richting in?

Monderen Milera: Het eerste jaar is heel breed. We krijgen veel wiskunde en programmeren, maar ook vakken als taalkunde en cognitieve psychologie. Vanaf het tweede jaar kun je kiezen tussen de modules psychologie, taalkunde, extra AI of extra programmeren. Ik ben van plan om te kiezen voor de optie extra AI.

Wat vind je van de richting?

Monderen Milera: We krijgen leerstof die we moeten kennen, maar we worden ook gemotiveerd om met eigen ideeën naar voren te komen. Ik denk dat de opleiding ons goed voorbereidt op de toekomst.

Wat doe je nu in het leven?

Nu? Proberen te slagen voor deze opleiding (lacht). Ik ben erg geïnteresseerd in virtuele werelden en deep diving. Daarbij wordt je bestaan geprojecteerd in een virtuele wereld en dan kun je je daarin voortbewegen. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen toepassen in de geneeskunde, denk aan dissecties voor studenten geneeskunde die daar nu nog echte lichamen voor nodig hebben. En na mijn afstuderen? In een verre toekomst wil ik graag mijn eigen AI-bedrijf oprichten.

4. Idea and Innovation Management: ‘Digital agencies komen vaak aankloppen’

Bert Leroy (23) studeerde de richting Idea & Innovation Management aan de Erasmus Hogeschool Brussel. Hij kon er zijn creativiteit kwijt. En hij werd geprikkeld door de grootstad Brussel.

Waarom koos je voor de richting?

Leroy: Er waren twee redenen: Brussel en creativiteit. Ik studeerde eerst verpleegkunde in Kortrijk, maar dat was niets voor mij. Ik wilde de wereld ontdekken en op een creatieve manier vorm geven aan mijn ideeën.

Wat houdt de richting in?

Leroy: Eenvoudig gezegd, je leert creatief omgaan met ideeën: workshops geven, mensen prikkelen en zelf commercieel aan de slag gaan. Vooruit denken en inspelen op de continue veranderingen in de wereld zijn skills die je ontwikkelt. ChatGPT kent iedereen, maar wie speelt daar goed op in? Dat is de denkwijze die je aangeleerd krijgt. Een project zou kunnen zijn: hoe laten we meer mensen veganistisch eten? We gaan daar dan in groep mee aan de slag en bedenken concrete plannen. Digital agencies komen vaak aankloppen met een soortgelijke vraag. En dan is het onze taak om met een oplossing te komen.

Wat vind je van de richting?

Leroy: Het leukste zijn de stages. Er is een korte stage aan het begin en er is ook een afstudeerstage. Daar leer je alles toepassen.

Wat doe je nu in het leven?

Leroy: Na mijn stage bij Agifly, een bedrijf dat webapplicaties ontwerpt, ben ik daar blijven werken. Vrienden zijn in soortgelijke ondernemingen gestart.

Een laatste tip voor mensen die deze richting overwegen: zoek een specialisatie. Ga bij elke case op zoek naar je passie. Bij mij was dat telkens sportinnovatie. Zo leer je je het best onderscheiden.

5. Theologie en religiewetenschappen: ‘Ik was niet gelovig toen ik aan mijn studie begon’

Klaas Smit werkt als leerkracht godsdienst.

Klaas Smit (25) studeerde een paar jaar geleden af in de bachelor theologie en religiewetenschappen (KU Leuven). Intussen staat hij al een jaar enthousiast voor klas als godsdienstleerkracht in het Sint-Annacollege in Antwerpen.

Waarom koos je avoor de richting theologie en religiewetenschappen en wat deed je voor deze opleiding?

Smit: ‘Ik was vooral aangetrokken tot het beroep van leerkracht, want mijn ooms, neven en moeder staan allemaal voor de klas. Het was wel geen volledig rationele beslissing: ik zag het op een studiefiche en het voelde gewoon juist voor mij (lacht). Ik heb altijd wel een religieuze interesse gehad. Door humane wetenschappen te studeren, was ik diep geboeid geraakt door de mens in al zijn diversiteit, zoals bijvoorbeeld religies. Ik was nog niet gelovig toen ik aan mijn studie begon.

Wat houdt de richting in?

Smit: Er zijn twee grote takken: religieuze wetenschappen en theologie. De eerste is een studie van de verschillende godsdiensten, de tweede gaat specifiek in op het christendom. Ik zeg altijd dat ik de richting gekozen heb voor de godsdienstwetenschappen, maar dat ik gebleven ben voor de theologie. Na de eerste jaren heb ik mijn geloof gevonden.

Wat vond je van de richting?

Smit: Je hebt veel keuzevrijheid naast de algemene vakken, dat is uniek. Als je bijvoorbeeld een passie hebt voor geschiedenis, kun je je makkelijk toeleggen op vakken die religies historisch benaderen. Zelf heb ik vooral genoten van het vak ‘Lezing van mystieke teksten’. Daar lazen we zeer poëtisch geschreven, historische teksten van theologen die ongelooflijke inzichten geven over zingeving. Maar wat ik tijdens mijn studies vooral geleerd heb, is het kritische denken over het verleden en de plaats van godsdienst in het heden. Dat probeer ik nu ook aan mijn leerlingen mee te geven.

Wat doe je nu in het leven?

Smit: Sinds een jaar sta ik voor de klas als godsdienstleerkracht in het Sint-Annacollege in Antwerpen. Veel van mijn studievrienden kozen een andere weg en doen nu pastoraal werk met jongeren. Er zijn heel wat opties.

Als ik nog iets mag meegeven aan de jongeren die nu voor hun studiekeuze staan: ga niet voor een vanzelfsprekende keuze. Theologie was voor mij de keuze van de ‘eigentijdse tegendraadsheid’. Niet vanzelfsprekend, maar des te leuker achteraf.