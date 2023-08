1 op 3 ouders ongerust over schoolfactuur

Het nieuwe schooljaar brengt voor veel ouders financiële zorgen mee. 63 procent van hen geeft aan dat de schoolkosten het voorbije schooljaar gestegen zijn. ‘Het aantal ouders dat met de schoolrekening worstelt, is onaanvaardbaar hoog’, zegt Kim Bogaerts van de ouderkoepel van het vrij onderwijs VCOV aan De Zondag.

Eind juni voerde VCOV een digitale bevraging over de schoolrekening uit bij 1.000 ouders. ‘9,6 procent van de ondervraagden zegt moeite te heb­ben om de schoolrekening vlot te kunnen betalen’, zegt directeur Kim Bogaerts. ’33 procent of één op de drie ouders geeft aan ongerust te zijn over de schoolrekeningen voor het komende schooljaar. ‘Ouders met kinderen in het secundair onderwijs maken zich meer zorgen dan zij die enkel kinderen hebben in het basis­onderwijs. Deze cijfers zijn echt zorgwekkend.’

En Bogaerts merkt nog op: ‘We zijn er ons van be­wust dat we niet alle groepen berei­ken met onze digitale bevraging. Het werkelijke aantal ouders dat onge­rust is over de schoolrekening ligt wellicht nog veel hoger.’

VCOV vroeg ook of de schoolkosten het voorbije schooljaar gestegen zijn. ‘Volgens 63 procent van de ouders is dat effectief het geval’, vervolgt Kim Bogaerts. “In het basisonderwijs vie­len vooral de kosten voor uitstappen, toezicht, drank en eten, en zwemmen hoger uit. In het secundair onderwijs stegen naast de kosten voor school­uitstappen ook de uitgaven voor schoolboeken, kopieën en allerhan­de verplicht materiaal.’