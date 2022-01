Vakbond ACOD Onderwijs ziet weinig mogelijkheden om de quarantaineregels in de scholen nog te versoepelen, aangezien ook veel leerkrachten ziek uitvallen. 'Dit stond in de sterren geschreven. Als er zoveel besmettingen zijn, dan zijn er natuurlijk ook veel besmettingen bij het onderwijzend personeel', zegt algemeen secretaris Nancy Libert maandag.

Het onderwijs pleit maandag in Het Nieuwsblad, De Standaard en de Gazet van Antwerpen opnieuw om de quarantaineregels te versoepelen, nu uit een bevraging van de Arteveldehogeschool blijkt dat één op de twintig leerkrachten zegt dat hun school dicht is. 'Wij hadden voor de vakantie voorgesteld om er een percentage op te plakken: als bijvoorbeeld minder dan 80 procent van het personeel op school aanwezig kan zijn, dan stappen we automatisch over op afstandsonderwijs. Men is daar niet op willen ingaan, de minister zei dat elke school dat zelf moet bepalen', zegt Libert. 'En dan zie je nu wat er gebeurt. Als zo veel onderwijzend personeel afwezig is, kan je de scholen natuurlijk niet openhouden. En zieke leerkrachten kunnen ook geen afstandsonderwijs geven.'

Libert benadrukt dat de vakbonden net als minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) het leerrecht van de leerlingen heel belangrijk vinden, maar dat het in de sterren geschreven stond dat er problemen zouden opduiken. De vakbond vraagt zich ook af hoe de quarantaineregels nog versoepeld kunnen worden. 'In het middelbaar onderwijs moeten enkel de leerlingen die niet gevaccineerd zijn of ziek zijn in quarantaine, in het basis- en kleuteronderwijs moet de klas in quarantaine als er vier bevestigde gevallen zijn in een week. Wat kunnen we nog meer doen? We kunnen zeggen dat ze pas in quarantaine moeten als er acht besmettingen zijn, maar dan ben je jezelf iets aan het wijsmaken. We weten allemaal: als er vier besmette kinderen zijn in een klas, zullen nog meer leerlingen besmet zijn', aldus Libert, die zegt dat ze wel begrijpt dat de CLB's met de handen in het haar zitten.

Libert zegt nog steeds achter het voorstel te staan om over te stappen naar afstandsonderwijs zodra een bepaald percentage leerkrachten afwezig is, maar ze denkt dat het daarvoor nu te laat is. 'Nu het aantal besmettingen zo hoog is, denk ik niet dat er nog scholen zijn waar 80 procent van het personeel aanwezig is. Nu zullen we door de zure appel moeten bijten', besluit ze.

