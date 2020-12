De ondervoorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), Salah Echallaoui, heeft ontslag genomen. Dat schrijft La Libre Belgique dinsdagavond.

De voorbije dagen laaide de discussie over de Brusselse Grote Moskee en de beheerder van de moskee, het EMB, opnieuw op. Justitie bracht een negatief advies uit over de doorstart van de moskee. Die werd vorig jaar onttrokken aan de invloed van Saoedi-Arabië. Maar onder de nieuwe bestuurders zouden spionnen voor Marokko zitten.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zei vorige vrijdag dat alle organen van de Moslimexecutieve moeten worden vernieuwd met moslims die het goed menen met ons land.

Salah Echallaoui hekelt dinsdagavond in La Libre de woorden van de minister van Justitie. 'Daaruit blijkt dat de minister breekt met een aantal tradities in dit land', aldus de ondervoorzitter. 'Onze dossiers worden beheerd in de grootste neutraliteit en transparantie, onafhankelijk van enige buitenlandse invloed. Ik verdedig de islam, want die is in overeenstemming met onze democratische waarden.'

In een reactie bevestigt het EMB het ontslag van de vicevoorzitter. Tegelijk zegt de EMB via alle juridische wegen te zullen optreden tegen 'onaanvaarbare beschuldigingen' en geen poging tot inmenging te zullen aanvaarden in zaken die hun eredienst aanbelangen.

