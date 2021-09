Onderhandelingen federale regering over verlenging steunmaatregelen nog steeds aan de gang

De federale regering zat woensdagavond rond 23 uur nog altijd samen voor onderhandelingen over de verlenging van de coronasteunmaatregelen. Dat is uit verschillende bronnen vernomen. De besprekingen zullen naar alle verwachting tot diep in de nacht duren.