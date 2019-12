Er komt geen uitstel voor de nieuwe prijzen van sociale huurwoningen. Dat is vrijdag te horen bij Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). 'De meeste huisvestingsmaatschappijen zijn begin december begonnen met hun huurders aan te schrijven.'

De voorbije dagen liepen er bij de Vlaamse ombudsdienst veel vragen tot informatie binnen van sociale huurders. Zij kregen pas nu heel concreet meegedeeld hoeveel hun huur vanaf januari zal opslaan, soms met 50 procent of meer. Ombudsman Bart Weekers vindt het 'onbehoorlijk' om forse huuropslagen pas enkele dagen op voorhand mee te delen.

De hervorming van de sociale huurprijzen is nog een beslissing van de vorige Vlaamse minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA), met de bedoeling de berekening objectiever te maken. Concreet bepalen vanaf januari drie parameters de huurprijs van sociale woningen: de marktwaarde, de inkomsten van alle gezinsleden en een energiecorrectie.

'Het is de bedoeling een eerlijker en rechtvaardiger berekening te introduceren, dus moet die ook voor iedereen op dezelfde dag ingaan', is vrijdag te horen bij het kabinet-Diependaele. Uitstel of overgangsmaatregelen zitten er dus niet. 'Het gaat om beleid waarvan de hoofdlijnen al in de lente zijn gecommuniceerd. De meeste maatschappijen hebben intussen ook infosessies georganiseerd.'