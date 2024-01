Omstreden ontwerp Boerentoren zal worden hertekend

Het ontwerp dat de bekende architect Daniel Libeskind maakte voor een vernieuwde Boerentoren, zal worden hertekend. Dat heeft eigenaar Fernand Huts zondag gezegd tijdens een werkreis in Zwitserland.

De bekende Antwerpse toren werd in 2020 verkocht aan Huts’ bedrijf Katoen Natie. In 2022 maakte Huts plannen bekend om de toren uit te breiden met een ontwerp van architect Libeskind. Die plannen zorgden voor enige controverse, onder meer omdat er een glazen structuur op de toren zou worden geplaatst. Volgens Huts is men nu herbegonnen. ‘Het ontwerp staat niet vast’.

Zowel de huidige als de vier vorige Vlaamse Bouwmeesters spraken zich eind vorig jaar sterk uit tegen het ontwerp. De Bouwmeesters noemden de tekeningen toen ‘volstrekt onaanvaardbaar’. Men stelde in koor dat het ‘niet nodig was om over een icoon een hedendaagse saus te gieten’. Volgens een recente peiling van Gazet Van Antwerpen wil 61 procent van de Antwerpenaren dat er niets verandert aan de toren.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) verklaarde begin dit jaar dat er al diverse vergaderingen hadden plaatsgevonden tussen Katoen Natie, ontwikkelaar ION, de stadsbouwmeester en het agentschap Onroerend Erfgoed. ‘Die dialoog verloopt goed. Er wordt gezegd wat er gezegd moet worden en mijn agentschap meent dat de opdrachtgever begrijpt wat er vanuit die erfgoedhoek speelt’, zei Diependaele.

De partij Groen stelde dan weer dat het ontwerp van de uitwendige constructie moest worden aangepast, ‘omdat ze op dit moment niet in overeenstemming is met de nota van het agentschap Onroerend Erfgoed’. Diependaele stelde meteen gerust door te zeggen dat “de soep niet zo warm wordt gegeten als ze wordt opgediend”.

Het ontwerp van Libeskind kwam als winnende ontwerp naar boven nadat Huts aan tientallen architecten had gevraagd om een ontwerp op papier te zetten. Huts zegt veel te hebben geleerd uit de reacties op dat ontwerp. Libeskind blijft dus wel aan boord. ‘Nu moet onze architect aan het werk’, besluit Huts. ‘Hij zal vooral inzetten op beleving.’

De overige plannen met het gebouw blijven wel dezelfde. Alles zal ten dienste staan van het publiek en van cultuur. Er komen restaurants en bovenaan de toren komt een beeldentuin met panoramazicht. In de nieuwe toren is verder geen plaats voor appartementen.