Elke week vraagt Knack aan ondernemende Belgen hoe ze lijf en psyche in balans houden. Slapen doet hij nauwelijks. Daar heeft zijn gestorven zoontje veel mee te maken. Advocaat Omar Souidi wil elke minuut van de dag vullen met iets wat hem interesseert. Zonder te vergeten waar hij vandaan komt. 'Wees gerust, ik blijf met mijn voeten in de klei staan.'

Er hangen veel mannen aan de muur van zijn kantoor. Vanuit hun strakke, zwarte fotolijst sturen Matthias Schoenaerts, Leonardo DiCaprio, Etienne Vermeersch, Barack Obama, Paul Van Haver, Vincent Kompany, Martin Scorsese en nog een stuk of twintig anderen zelfbewust hun blik de wereld in. Tussen hen één vrouw, Amy Winehouse. Allemaal zijn het mensen die advocaat Omar Souidi inspireren. 'Omdat ze er alles aan gedaan hebben om hun talent zo veel mogelijk te benutten. Omdat ze rock-'n-roll uitstralen, maar ook hun kwetsbaarheid durven te tonen. En vooral: het zijn geen mensen die de massa volgen. Binnen hun sector lopen - of liepen - ze allemaal uit de pas. Of ik dat zelf ook doe? Ik denk niet dat er veel pas aan te pas komt bij mij.' Hij lacht. Dat zal hij vaker doen tijdens dit gesprek. Souidi voelt zich een gelukkig man, zal hij straks vertellen, ook al heeft hij diepe krassen op zijn ziel.

...