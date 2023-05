Olivier Vandecasteele dinsdag ontvangen door koning Filip

De vorige week naar België teruggekeerde Olivier Vandecasteele, die 455 dagen opgesloten heeft gezeten in een Iraanse cel, zal dinsdag ontvangen worden door koning Filip. Dat bevestigt het Paleis maandag.

De ontmoeting zal in het begin van de namiddag plaatsvinden in het Kasteel van Laken. De koning had Vandecasteele voorgesteld om hem te ontvangen toen hij hem afgelopen vrijdag belde tijdens zijn terugreis naar België, zegt de woordvoerder van het Paleis.

Vandecasteele werd vrijdag vanuit Teheran overgevlogen naar Oman, waar hij werd overgedragen aan een Belgische delegatie. Hij werd geruild met de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi.