Beste vrienden Yves Vanderhaeghe en Olivier Deschacht treffen elkaar in de derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem, maar het wordt geen vriendenmatch. 'Hij kan slecht tegen zijn verlies. En ik nog slechter.'

'Kameraden heb je in het voetbal met hopen, maar een echte vriend met wie je alles deelt, zoals ik en Olivier? Dat is zeldzaam.' Yves Vanderhaeghe en Olivier Deschacht, respectievelijk trainer van KV Kortrijk en verdediger bij Zulte Waregem, zijn beste vrienden. Ze kennen elkaar van bij Anderlecht, ondertussen een voetballeven geleden, en hielden contact toen hun sportieve wegen splitsten. 'We horen elkaar minstens één keer per week', zegt Deschacht. 'Om over het leven te praten, en natuurlijk ook over voetbal. Ik vraag Yves niet bij welke club ik moet tekenen, maar zodra ik een contract getekend heb, is hij wel de eerste die het weet. Na het seizoen trekken we samen op vakantie, dat is een jaarlijkse traditie. Dan doen we elkaar de duvel aan bij het manillen, tennissen of padellen. Een competitiebeest leeft op wanneer er een ander competitiebeest in de buurt is.'

...