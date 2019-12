In Gent reden zaterdagmiddag honderden oldtimers door de stad om te protesteren tegen de lage-emissiezone (LEZ) die er volgende week van kracht gaat.

De meest vervuilende auto's mogen vanaf volgende week niet langer het stadscentrum van Gent inrijden. Actiegroep Red De Oldtimer vroeg met de symbolische 'Laatste rit naar Gent' om het beleid bij te sturen.

De deelnemers reden een traject doorheen het stadscentrum om hun 'rijdend cultureel erfgoed' te tonen. Het ging om een bonte verzameling klassieke oldtimers maar ook minder oude auto's die niet voldoen aan recente normen, bussen en getunede wagens. De organisatie had opgeroepen om vreedzaam te protesteren en de rit verliep zonder incidenten. Wel veroorzaakte de passage heel wat verkeershinder in combinatie met de traditionele drukte rond de kerstperiode. Op verschillende plaatsen in de binnenstad hing een opvallende benzinegeur.

Het Gentse stadsbestuur wil met een lage-emissiezone de luchtvervuiling in het stadscentrum verbeteren en de Gentenaar aanzetten om te kiezen voor zuinige en milieuvriendelijke auto's.