Oktober was gemiddeld 3 graden warmer dan normaal, evenaring van record uit 2001

De voorbije maand oktober bedroeg de gemiddelde temperatuur 14,4 graden in Ukkel, goed 3 graden warmer dan de normale gemiddelde temperatuur (11,3 graden). Het gaat om een evenaring van het absolute record van 2001. Dat blijkt dinsdag uit het maandoverzicht van het KMI. Ook viel er minder neerslag dan normaal.

De maand begon nochtans relatief fris in Ukkel. Zo lag de gemiddelde temperatuur van de eerste 12 dagen (12,4 graden) net onder de normale waarde (12,5 graden). Vanaf de 13e oktober stegen de temperaturen echter en werd het verschil met de normale gemiddelde temperatuur enkel groter. De gemiddelde temperatuur voor de derde decade – van 21 tot 31 oktober – behaalde zelfs een absoluut record sinds de metingen vanaf 1892, met 16,4 graden terwijl dat gedurende die periode normaal 10,2 graden is.

De gemiddelde maximumtemperatuur in oktober bereikte een nieuw record voor de huidige referentieperiode (1991-2020) met 18,6 graden in Ukkel, terwijl dat normaal 14,9 graden is. Het absolute record volgens de metingen vanaf 1892, blijft staan op 19 graden in 1921. 29 oktober was met 25,5 graden in Ukkel de meest laattijdige zomerdag – waarbij de maximumtemperatuur 25 graden of meer bedroeg – sinds het begin van de waarnemingen in 1892.

Daarnaast was oktober ook de op twee na droogste oktobermaand van de huidige referentieperiode, met in totaal 40,7 mm neerslag in Ukkel (normaal 97,8 mm). De zon scheen in totaal 132 uur en 33 minuten in Ukkel, terwijl dat normaal 112 uur en 38 minuten is. Het KMI registreerde afgelopen maand weliswaar geen enkele dag met een heldere hemel.