OCMW's betalen factuur voor duizenden bewoners van rusthuizen

Voor een op de vijftien Vlamingen in een OCMW-, commercieel of vzw-woonzorgcentrum is de factuur onbetaalbaar. De OCMW's moesten in 2017 bij 5.116 (6,5%) van de bijna 80.000 bewoners tussenkomen om de rekening te helpen betalen.