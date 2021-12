De weerstand tegen de coronamaatregelen in ons land is de afgelopen maanden sterk toegenomen en leidt tot meer polarisatie, extremisme en bedreigingen. Dat concludeert OCAD, het orgaan dat in ons land de dreigingsanalyse maakt, in een rapport dat VRT NWS kon inkijken.

OCAD verwijst naar verschillende betogingen en acties die de afgelopen maanden zijn georganiseerd, als protest tegen de coronamaatregelen. Maar de betoging van twee weken geleden - toen meer dan 30.000 mensen op straat kwamen in Brussel - was volgens het OCAD wel 'opvallend'. 'Organisaties van diverse signatuur bundelden voor het eerst samen de krachten in hun kritiek op het coronabeleid.' Het gaat volgens OCAD om een 'tegenbeweging' die er in slaagt een steeds prominentere plaats af te dwingen binnen de openbare ruimte, klinkt het. Het protest leidt volgens OCAD tot steeds scherpere oproepen, bedreigingen en haatberichten, wat zorgt voor een 'opgehitst en gepolariseerd' klimaat. 'Haatspraak ten aanzien van beleidsmakers, media en virologen lijkt zo steeds meer maatschappelijk aanvaard te worden.' Een eventuele verplichte vaccinatie zou - net als de coronapas in het verleden - de protesten nog meer kunnen aanwakkeren, aldus het rapport.

