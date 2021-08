In Europa maakt men zich niet enkel zorgen over een eventuele vluchtelingenstroom vanuit Afghanistan, maar ziet men net als tijdens de crisis van 2015 het gevaar opdoemen dat ook terroristen en extremisten deze kant uitkomen.

In Frankrijk worden al vijf onlangs gearriveerde Afghanen opgevolgd door de veiligheidsdiensten, omdat ze een link zouden hebben met de taliban. Ook iedereen die de voorbije twee weken naar België werd overgevlogen kreeg meerdere veiligheidschecks, maar gevallen als in Frankrijk zijn hier niet bekend.

Vorige week berichtte Het Nieuwsblad wel over een interne mail die naar de politiediensten was gestuurd om iedereen op scherp te zetten: men vreesde dat er gewelddadige personen tussen de nieuwe vluchtelingen konden zitten.

Op het kabinet van Binnenlandse Zaken wijzen ze erop dat die brief dateerde van het begin van deze zomer. Er was geen rechtstreeks verband met de machtsovername door de taliban, die zich pas vanaf midden augustus voltrok. Wel vroeg minister Annelies Verlinden (CD&V) aan het OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, om de bestaande terreuranalyse te actualiseren in het licht van de gebeurtenissen in Afghanistan.

'Wij zien voorlopig geen redenen om het dreigingsniveau te verhogen', zegt het OCAD. 'De taliban hebben altijd een nationalistische agenda gehad, en het lijkt er niet op dat dat gauw zal veranderen. De machtsovername in Afghanistan is dus een lokaal gegeven, waarvan de spanning vooral in de regio te voelen zal zijn. Ook de aanslag die de IS vorige week pleegde, past in een interne strijd tussen de taliban en andere extremistische groeperingen in het land.'

Zal er binnenkort een nieuwe analyse gemaakt worden? 'Wij volgen de situatie constant op', aldus nog het OCAD. 'Op basis van de informatie die we vinden, beslissen we of een nieuwe analyse nodig is. Voorlopig is dat dus niet het geval.'

