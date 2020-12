Nu minder afwezige personeelsleden in onderwijs dan in december 2019

Er zijn nu in december minder afwezige personeelsleden in het onderwijs dan in december 2019. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) donderdagavond gezegd in het begrotingsdebat in het Vlaams Parlement.

Ondanks de coronacrisis zijn er momenteel in het Vlaamse onderwijs minder afwezige personeelsleden dan in december vorig jaar. Uit de cijfers blijkt dat er op 7 december 11.149 afwezige personeelsleden waren. Van hen waren er 9.169 in ziekteverlof en waren 1.930 gevallen van heirkracht (bv. personeelsleden die tot een risicogroep behoren) en 50 van overmacht. Dat aantal afwezigheden ligt lager dan de 12.463 afwezige personeelsleden een jaar geleden op 9 december 2019. Dat waren toen op enkele tientallen uitzonderingen na allemaal afwezigheden door ziekte.