Ruim 62 procent van de horeca-uitbaters hebben zaterdag hun terras geopend. Dat meldt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) na een rondvraag onder haar leden. De ondernemersorganisatie spreekt van 'een succesje maar de weg is nog lang'.

De regen heeft zoals verwacht geen grote invloed gehad op de heropening van de terrassen in België. 'Een echte bevrijding was het uiteraard nog niet, maar uit een rondvraag bij onze leden horeca-uitbaters blijkt dat ruim 62 procent de stap heeft gezet om hun terras opnieuw te openen. Globaal werden de veiligheidsvoorschriften goed opgevolgd. De terrasuitbaters én de bezoekers hebben hun verantwoordelijkheid genomen en dat stelt ons tevreden', zegt het NSZ. 'Dit is nog geen reuzestap, maar een klein succesje en een nieuw perspectief dat ook een boost geeft aan de retailsector.'

Voor het NSZ is het belangrijk om nu snel de heropening van sectoren verder uit te rollen. 'De coronacijfers laten nu verdere versoepelingen toe: voor de horeca binnen, maar ook voor andere sectoren die nog steeds gesloten zijn: de cultuursector, eventsector, vrijetijdssector en heel wat niet-medische contactberoepen (welness, grimeurs, enz.) die nog steeds gesloten toekijken. Voor hen is het al lang geen vijf voor twaalf meer, maar kwart na twaalf. Vanaf begin juni moeten ook zij weer hun werk kunnen doen', vindt de zelfstandigenorganisatie.

