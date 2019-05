De bussen van De Lijn die normaal aan het Noordstation in Brussel stoppen en vertrekken, hebben sinds maandag het nabijgelegen Rogierplein als begin- en eindpunt. Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet wijst met de vinger naar de voormalige federale N-VA-ministers.

Het Brussels gewest is bereid minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) te helpen bij de zoektocht naar een oplossing voor de situatie aan het Noordstation in Brussel. 'Ik ben blij dat Maggie De Block haar verantwoordelijkheid wil opnemen, maar zij zal de erfenis van Theo Francken en Jan Jambon moeten opkuisen', die een beleid van ontmenselijking hebben gevoerd. Dat heeft Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) maandag verklaard in De Ochtend op Radio 1.

Sinds maandag stoppen bussen van De Lijn niet langer aan het Noordstation, maar aan het nabijgelegen Rogierplein. Die ingreep kwam er na klachten van de buschauffeurs over de gevaarlijke en onhygiënische omstandigheden in het station. Daar verblijven al lange tijd transmigranten.

Opvangcentrum in Brussel

Minister De Block gaf aan dat ze op korte termijn een oplossing wil zoeken. Haar collega Denis Ducarme (MR) vindt een opvangcentrum in Brussel oprichten, zoals Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt (DéFI) bepleit, alvast geen goed idee.

Nochtans is het zo'n centrum waar ook Brussels minister Smet een lans voor breekt. De SP.A'er heeft het over een onthaal- en oriëntatiecentrum, weg van het Noordstation, waar de mensen worden begeleid en geïnformeerd. Ofwel richting een asielprocedure, ofwel moeten ze het land verlaten, aldus Smet.

'Het probleem is dat de federale overheid tot op heden niet thuis geeft, terwijl de sleutel daar ligt.' Pascal Smet, SP.A

Vanuit de federale regering kwam in het verleden kritiek op zo'n onthaalcentrum. Maar volgens Smet steekt die regering al jaren de kop in het zand. 'Als we een onthaalcentrum oprichten, krijgen we klop. Maar als de gemeente Schaarbeek politieacties onderneemt, dan zegt de Dienst Vreemdelingenzaken - van de federale overheid - dat ze die mensen moet vrijlaten', luidt het. 'Het probleem is dat de federale overheid tot op heden niet thuis geeft, terwijl de sleutel daar ligt.'

Boetes

Volgende bussen zullen stoppen aan het Rogierplein: 126, 127, 128, 129, 212, 213, 214, 230, 231, 232, 240, 241, 242, 243, 245, 250, 251, 260, 270, 271, 272, 318, 351, 355, 358, 410, 460, 461, 470, 532. (Lijn 471 zal achter het Noordstation stoppen, ter hoogte van het Solvayplein.)

De bussen zullen stilstaan op de busbaan in de Vooruitgangsstraat, tussen het Rogierplein en het Noordstation. Dat gebeurde eind vorig jaar ook al eens, maar dat was niet naar de zin van de lokale politie. Die dreigde met boetes, omdat bussen niet mogen stilstaan op een busstrook. De Lijn vertrouwt erop dat de politie begrip zal opbrengen voor de situatie, omdat er snel beslissingen genomen moesten worden.

Maandag is er ook overleg gepland met de lokale politie. Het Noordstation is al lang een probleemhalte. Er wordt al een tijdje gesproken over tijdelijke bushaltes aan het Noordplein, naast in plaats van onder het station. Op langere termijn zou er een volledige nieuwe busterminal moeten komen. De directie van De Lijn riep in een persbericht de bevoegde overheden nogmaals op om de situatie snel structureel op te pakken. 'Een busstation is geen opvangcentrum', klinkt het. 'Ondanks verschillende maatregelen en acties van De Lijn, de lokale politie, de spoorwegpolitie en het Brussels gewest blijft de overlast aanhouden.'

Op de ondergrondse verdieping van het Noordstation zijn acht perrons waar normaal dertig buslijnen van De Lijn hun eindhalte hebben.