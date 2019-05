De bussen van De Lijn zullen Brussel-Noord voorlopig niet meer bedienen. Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet wijst met de vinger naar de voormalige federale N-VA-ministers.

'Vanaf dinsdag zullen de reizigers kunnen afstappen aan de tijdelijke halte op het Noordplein. Opstappen kan aan de halte Rogier (richting voorstad) op het vlakbij gelegen Rogierplein. Dit gebeurt onder begeleiding van controleurs van De Lijn', zo klinkt het. 'De Lijn bekijkt op welke manier ze een Lijnwinkel kan voorzien. De overige begeleidende maatregelen worden samen met de politie uitgewerkt.'

De actie waarbij lijnen beperkt werden tot bepaalde metrostations (Simonis, Bockstael, Weststation) wordt stopgezet vanaf dinsdag.

De chauffeurs klagen al maanden over de gevaarlijke en onhygiënische omstandigheden rond het station, die te maken hebben met de groep transmigranten die er verblijft.

De Lijn blijft aandringen bij de federale overheid dat er een alternatieve opvangplaats voor de transmigranten wordt gezocht. 'Vandaag wordt dit door aanwezigheid van onder andere voedselbedeling, verzorging en juridische ondersteuning structureel in stand gehouden. De situatie ter plaatse door gebrek aan hygiëne en veiligheid maakt de toestand nog steeds zeer zorgwekkend', klinkt het nog.

'Maggie De Block zal erfenis van Theo Francken en Jan Jambon moeten opkuisen'

Voorts vraagt De Lijn dat het kabinet van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block een coördinerende rol opneemt in het zoeken naar een definitieve oplossing voor Brussel-Noord.

Het Brussels gewest is bereid De Block te helpen. 'Ik ben blij dat Maggie De Block haar verantwoordelijkheid wil opnemen, maar zij zal de erfenis van Theo Francken en Jan Jambon moeten opkuisen', die een beleid van ontmenselijking hebben gevoerd. Dat zei Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) maandag in De Ochtend op Radio 1.

Smet breekt een lans voor een opvangcentrum in Brussel. De SP.A'er heeft het over een onthaal- en oriëntatiecentrum, weg van het Noordstation, waar de mensen worden begeleid en geïnformeerd. Ofwel richting een asielprocedure, ofwel moeten ze het land verlaten, aldus Smet.

'Het probleem is dat de federale overheid tot op heden niet thuis geeft, terwijl de sleutel daar ligt.' Pascal Smet, SP.A

Vanuit de federale regering kwam in het verleden kritiek op zo'n onthaalcentrum. Maar volgens Smet steekt die regering al jaren de kop in het zand. 'Als we een onthaalcentrum oprichten, krijgen we klop. Maar als de gemeente Schaarbeek politieacties onderneemt, dan zegt de Dienst Vreemdelingenzaken - van de federale overheid - dat ze die mensen moet vrijlaten', luidt het. 'Het probleem is dat de federale overheid tot op heden niet thuis geeft, terwijl de sleutel daar ligt.'

Ook MIVB verlegt haltes

Net als De Lijn gaat ook de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB bushaltes aan het Noordstation tijdelijk verplaatsen. Dat meldt woordvoerster An Van hamme, die daarmee informatie van L'Echo bevestigt.

'Vanaf dinsdag stopt bus 61 op het Noordplein, terwijl bus 20 aan de Simon Bolivarlaan stopt, rechtover de grote trap', klinkt het.