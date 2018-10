Noord- en Zuid-Korea halen landmijnen aan grens weg

Het leger van Noord- en Zuid-Korea ging akkoord om de mijnen in de 'Joint Security Area' in de DMZ binnen de 20 dagen weg te halen, aldus het ministerie van Defensie in Seoel. Een woordvoerder van het Zuid-Koreaanse ministerie voegde daaraan toe dat, voor zover bekend, ook Noord-Korea vandaag is gestart met het weghalen van de mijnen. Een officiële bevestiging uit Noord-Korea is er vooralsnog niet.

Ook in een deel van Cheorwon, in de provincie Gangwon, worden mijnen weggehaald. Beide landen willen daar volgend jaar samen overblijfselen opgraven van de Koreaanse oorlog, meldde het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un spraken elkaar vorige maand in Pyongyang. Ze gingen toen akkoord om 'alle gevaren die oorlogen kunnen veroorzaken in het schiereiland' te verwijderen.