Nooit zoveel fraude ontdekt met zonnepanelen

Infrax en Eandis (nu samen Fluvius) beschikken sinds vorig jaar over extra bevoegdheden om energiefraude doeltreffender aan te pakken. En dat lijkt te lonen. 'In 2017 recupereerden we slechts 437.293 euro', zegt Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD).

Een decennium geleden waren zonnepanelen hét hebbeding van de Vlaming. Wie zonnepanelen installeerde, kreeg daar stevige subsidies voor. In 2010 was één groenestroomcertificaat per duizend kWH 350 euro waard.

Toen die subsidies een stevige duik namen, en finaal zelfs werden afgeschaft, werd duchtig gefraudeerd. Keuringsverslagen werden vervalst en facturen werden geantidateerd om een zo groot mogelijk bedrag op te strijken.

De totale fraude wordt op tientallen miljoenen euro begroot.