Nooit eerder zoveel fraude met sociale zekerheidsdocumenten opgespoord en aangepakt

Dat heeft een tevreden staatssecretaris voor de strijd tegen sociale fraude Philippe De Backer (Open VLD) woensdag bekendgemaakt in de Kamer, bij de bespreking van zijn beleidsbrief.

De Europese detacheringsrichtlijn schrijft voor dat een burger van de Europese Unie die in ons land komt werken, een loon volgens de Belgische normen moet krijgen. De bijdrage aan de sociale zekerheid moet hij in eigen land betalen. Als bewijs voor die betaling, krijgt hij een zogenaamd A1-attest. Probleem is dat met die documenten wordt gesjoemeld, zodat het lijkt alsof de werknemers in orde zijn.

Staatssecretaris De Backer benadrukt dat hij de strijd tegen die fraude heeft opgeschroefd, onder meer door bilaterale akkoorden te sluiten, waardoor de inspectie valse documenten sneller zou kunnen opsporen. Blijkbaar met succes: na negen maanden was dit jaar al sprake van 1.241 ingetrokken documenten.

Een extrapolatie van dat cijfer zou het resultaat voor heel 2018 op 1.654 documenten doen uitkomen. De drie voorgaande jaren was sprake van respectievelijk 808, 1.260 en 1.232 ingetrokken attesten.

De Backer benadrukt dat de sociale inspectiediensten op het terrein staan met duidelijke prioriteiten. Eén daarvan is de strijd tegen sociale dumping in de bouw en de transportsector. Concreet komt die ambitie neer op vijftien controles per dag in die sectoren. 'Als overheid is het onze plicht streng op te treden tegen sociale fraude. Het is niet eerlijk dat mensen die vals spelen, kunnen profiteren van het systeem', aldus de staatssecretaris.